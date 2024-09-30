Удар по больнице в Сумах и обострение на Ближнем Востоке: новости за выходные

Российские военные атаковали медицинское учреждение в Сумах, а также обстреляли Запорожье. Между тем, все более обострилась ситуация на Ближнем Востоке.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Новости за 28 сентября:
Партизаны провели разведку одного из полигонов россиян в Крыму;
Россияне готовятся к штурмовым действиям в Запорожском направлении;
В Харьковской области от удара FPV-дрона по автомобилю погиб судья Верховного суда.
Новости за 29 сентября:
Более четверти атак в сутки на Покровском направлении;
Боец Нацгвардии уничтожил российский танк из ПТРК Javelin;
Силы обороны с помощью 120 дронов атаковали арсенал в Волгоградской области.
Утром 28 сентября в Сумах раздались взрывы. Военные перед этим предупреждали об угрозе дронов.
Позже выяснилось, что россияне ударили по медучреждению в Сумах. Когда на место приехали профильные службы, был нанесен еще один удар.
В воскресенье, 29 сентября, Россия снова атаковала город FPV-дроном. В этот раз под прицелом врага оказался железнодорожный вокзал в Сумской области.
Утром воскресенья, 29 сентября, Российская Федерация нанесла удар КАБ по городу Запорожье. По предварительным данным, россияне использовали около 13 авиабомб, попадания были в трех районах города.
О том, как после утреннего обстрела выглядит Запорожье - читайте в материале РБК-Украина.
В последние недели значительно обострилось противостояние между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла". Почти каждый день стороны обмениваются ракетными ударами.
Еще больше ситуация обострилась после того, как Израиль официально заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насралла, возглавлявшего группировку "Хезболла" на протяжении более 30 лет.
Детальнее о том, что известно о Хасане Насралле и почему он стал целью атаки Израиля, можно узнать - в материале РБК-Украина.
В ответ на это в Иране пригрозили Израилю.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что уже в этом октябре состоится новая встреча в формате "Рамштайн". Он отметил, что на ней необходимо определить действия, как усилят давление на Россию за войну и ради мира.
В ходе предвыборной кампании кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно оскорблял свою оппонентку Камалу Гаррис. За это он подвергся критике как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.
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