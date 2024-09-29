Боєць Нацгвардії знищив російський танк з ПТРК "Javelin" (відео)
Військовий Нацгвардії знищив російський танк з комплексу "Javelin". Це відбулось на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.
"Військовослужбовець 15 бригади Національної гвардії бригади "Кара-Даг" знищив російський танк Т-72Б3 влучним пострілом з ПТРК FGM-148 "Javelin", - розповів він.
За словами Півненка, це відбулось на Покровському напрямку.
Що відомо про "Javelin"
"Javelin" - переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin.
Перший серійний ПТРК третього покоління, ракета має теплову голівку самонаведення, тому оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску, поки вона наближається до цілі. Оператор також може вибрати один із двох режимів атаки ракети: атака згори - для ураження бронетехніки у її менш захищений верх, або атака по прямій.
"Javelin" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також літальних апаратів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості - гелікоптерів або БПЛА. Цей ПТРК США розробляли з 1986 року, а прийняли на озброєння в 1996 році. Успішно використовувався в Іраку. З 2018 року перші комплекти стали надходити до України.
Ситуація на фронті
За добу 28 вересня на фронті сталося 165 бойових зіткнень. Більшість із них - на Покровському напрямку.
Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська знаходяться приблизно за три кілометри від річки Оскол Харківської області. Крім того, ворог має просування на Донбасі, в Запорізькій області та на території Курської області.
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