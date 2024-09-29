Боєць Нацгвардії знищив російський танк з ПТРК "Javelin" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

"Військовослужбовець 15 бригади Національної гвардії бригади "Кара-Даг" знищив російський танк Т-72Б3 влучним пострілом з ПТРК FGM-148 "Javelin", - розповів він.

За словами Півненка, це відбулось на Покровському напрямку.

Що відомо про "Javelin"

"Javelin" - переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin.

Перший серійний ПТРК третього покоління, ракета має теплову голівку самонаведення, тому оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску, поки вона наближається до цілі. Оператор також може вибрати один із двох режимів атаки ракети: атака згори - для ураження бронетехніки у її менш захищений верх, або атака по прямій.

"Javelin" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також літальних апаратів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості - гелікоптерів або БПЛА. Цей ПТРК США розробляли з 1986 року, а прийняли на озброєння в 1996 році. Успішно використовувався в Іраку. З 2018 року перші комплекти стали надходити до України.