Росія випустила по Україні понад два десятки дронів: скільки збили

Росія вночі 29 вересня випустила по Україні понад два десятки дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

ППО працювала у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.

Сили протиповітряної оборони знищили 15 безпілотників. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

Уночі противник випустив по Україні 22 ударних дрони. Райони пусків: Єйськ, Курськ та мис Чауда в окупованому Криму.

Що відомо про нічну атаку

Ще з вечора 28 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "Шахедів. Рух ворожих дронів фіксували в Одеській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Також під ранок російські війська атакували Запоріжжя. Окупанти випустили понад 10 КАБів по місту. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки, четверо осіб постраждали. Під завалами може перебувати людина.

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