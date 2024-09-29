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Росія випустила по Україні понад два десятки дронів: скільки збили

Україна, Неділя 29 вересня 2024 08:38
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Росія випустила по Україні понад два десятки дронів: скільки збили Фото: сили ППО знищили 15 з 22 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вночі 29 вересня випустила по Україні понад два десятки дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Уночі противник випустив по Україні 22 ударних дрони. Райони пусків: Єйськ, Курськ та мис Чауда в окупованому Криму.

Сили протиповітряної оборони знищили 15 безпілотників. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

ППО працювала у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.

Що відомо про нічну атаку

Ще з вечора 28 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "Шахедів. Рух ворожих дронів фіксували в Одеській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Також під ранок російські війська атакували Запоріжжя. Окупанти випустили понад 10 КАБів по місту. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки, четверо осіб постраждали. Під завалами може перебувати людина.

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