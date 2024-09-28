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Росіяни готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку, - Сили оборони

Запоріжжя, Субота 28 вересня 2024 13:05
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Росіяни готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку, - Сили оборони Фото: ЗСУ фіксують підготовку росіян на штурмів на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку. Про це свідчить перекидання техніки ворога та зосередження живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

"Підготовка росіян до штурмових дій ведеться сьогодні на Запорізькому напрямку, зокрема, у районі Приютного", - сказав він.

Речник зазначив, що за даними української розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти у штурмових діях. За його словами, днями з автомобільної бази автомобільного транспорту південного округу РФ окупанти отримали 25 легких автомобілів багі, які противник використовує для проведення штурмів малими групами.

"Це такі ознаки підготовки, що на Запорізькому напрямку будуть у недалекому майбутньому проводитися штурмові дії", - додав Волошин.

Він додав, що ворог на передових позиціях вже зосереджує особовий склад штурмових груп.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що останніми місяцями російські війська зосереджуються на Донецькій області. Найважчими ділянками фронту залишаються Покровськ, Курахове та Вугледар. За останню добу на фронті відбулося 180 бойових зіткнень.

Крім того, українські воїни продовжують операцію у Курській області. Нещодавно українські захисники звільнили агрегатний завод у Вовчанську Харківської області.

Детальніше про події на фронті та на що чекати восени - у матеріалі РБК-Україна.

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