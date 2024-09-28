В Ірані пригрозили Ізраїлю після ліквідації лідера "Хезболли"

Іран пригрозив ескалацією конфлікту після загибелі лідера "Хезболли" Хасана Насралли. Перший віце-президент Ірану Мохаммад Реза Ареф заявив, що це призведе до "знищення" Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Він обіймав посаду віце-президента при колишньому президенті-реформаторі Мохаммаді Хатамі з 2001 по 2005 рік.

Зауважимо, що Ареф був призначений (відносно) новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном своїм першим віце-президентом у липні.

"Ми попереджаємо... що несправедливе кровопролиття... особливо генерального секретаря "Хезболли", мученика Сейєда Хасана Насралли, призведе до їх знищення", - заявив Ареф.

Ліквідація лідера "Хезболли"

Нагадаємо, що сьогодні вранці Ізраїль офіційно заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралла, який очолював угрупування "Хезболла" протягом понад 30 років.

Зауважимо, що, ймовірно, Насралла був ліквідований під час вчорашнього удару по столиці Лівану, який завдала ізраїльська армія.

Детальніше про те, що відомо про Хасана Насралла та чому він став ціллю атаки Ізраїлю, можна дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.

Варто також зауважити, що ЗМІ вже назвали ймовірного наступника вбитого ватажка "Хезболли".

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