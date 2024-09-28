РФ двічі за ранок вдарила по Сумах: під обстрілом медустанова та будинки, є постраждалі
Вранці 28 вересня російські війська завдали двох авіаударів поспіль по Сумах. Є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"Сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я в обласному центрі, застосувавши БПЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, за даними ОВА, є постраждалі.
"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - додали в адміністрації.
Повторний удар
Через кілька хвилин окупанти нанесли повторний авіаудар по Сумах.
"Відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі. Ворог спрямував БПЛА типу "Шахед" на житловий сектор", - зазначили в ОВА.
Наслідки удару уточнюються.
Обстріл Сумської області
Російські війська постійно обстрілюють Сумську область із початку масштабного вторгнення РФ до України. Крім обстрілів, досить часті заходи російських ДРГ у прикордонних районах області.
Після початку наступу ЗСУ у Курській області, простежується активізація атак на Сумську область, зокрема і на місто Суми. Наприклад, 19 вересня російські війська обстріляли пансіонат для літніх людей у Сумах. Тоді загинула одна людина, ще 13 постраждали.
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