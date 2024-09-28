РФ двічі за ранок вдарила по Сумах: під обстрілом медустанова та будинки, є постраждалі

Вранці 28 вересня російські війська завдали двох авіаударів поспіль по Сумах. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

"Відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі. Ворог спрямував БПЛА типу "Шахед" на житловий сектор", - зазначили в ОВА.

Через кілька хвилин окупанти нанесли повторний авіаудар по Сумах.

"Сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я в обласному центрі, застосувавши БПЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють Сумську область із початку масштабного вторгнення РФ до України. Крім обстрілів, досить часті заходи російських ДРГ у прикордонних районах області.

Після початку наступу ЗСУ у Курській області, простежується активізація атак на Сумську область, зокрема і на місто Суми. Наприклад, 19 вересня російські війська обстріляли пансіонат для літніх людей у ​​Сумах. Тоді загинула одна людина, ще 13 постраждали.

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