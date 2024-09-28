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У школах окупованого Маріуполя виготовлятимуть безпілотники для війни, - ЦНС

Субота 28 вересня 2024 00:27
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У школах окупованого Маріуполя виготовлятимуть безпілотники для війни, - ЦНС Фото: дрон (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти продовжують мілітаризацію українських дітей. На цей раз школярі в окупації виготовлятимуть дрони для потреб армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, проектувати та виготовляти безпілотники для окупантів будуть у 47-й школі тимчасово окупованого Маріуполя. Для цього ворог відкрив спеціалізований інженерний клас із авіаційним скеруванням.

Як пише ЦНС, такі діяння відбуваються у рамках реалізації програми російського диктатора Володимира Путіна під назвою "образование".

"Ціле покоління української молоді стає свідком мілітаризації, що створює ілюзію, ніби війна, розв’язана путінською Росією на нашій землі, є звичним явищем. Але це не тільки ілюзія. Дітей реально втягують у війну", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Інформаційний ресурс зазначив, що це вже не перший випадок, коли росіяни залучають дітей в окупації до виробництва зброї, яка потім вбиває українців та знищує міста України.

Так, декілька тижнів тому стало відомо, що у Кремлі видали підручники з "безпілотних авіаційних систем" та забезпечили ними школи на окупованих територіях України. Ці книжки мають інформацію про класифікацію та будову дронів, основи ручного пілотування, конструювання та сфери застосування БпЛА, включаючи військові.

Також в ЦНС тоді нагадали, що кожен регіон РФ, включаючи окуповані території, за планом Кремля отримають близько 301 млн рублів на закупівлю обладнання для уроків з розробки, виробництва та експлуатації FPV-дронів.

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