Удар по Євпаторії та нові санкції США проти Росії: новини за 14 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів

Військова контррозвідка СБУ та ВМС України цієї ночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Було "відмінусовано" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.

"Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф", - розповіло джерело.

Тож, як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, "бавовна палала і буде палати".

Пізніше "Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки з високою роздільною здатністю. Зазначається, що їх зробили сьогодні вранці.

Заводи, банки і не тільки. США ввели нові масштабні санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки вчора, 14 вересня, запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна.

Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. Загалом під американські рестрикції потрапили майже 150 юридичних осіб.

Також США ввели санкції проти двох плавучих танкерів-сховищ із прапором Панами. Міністр фінансів США Джанет Єллен уточнила, що нові санкції націлені проти російської еліти і російської промислової бази, фінансових інститутів і постачальників технологій.

Reuters пише, що адміністрація президента США Джо Байдена планує додати до списку санкцій п'ять турецьких компаній і одного громадянина Туреччини.

"Внесені до списку санкцій, що включають судноплавні й торговельні компанії, звинувачуються в допомозі з ремонту суден, пов'язаних із Міністерством оборони Росії, які підпадають під санкції, та допомозі в передачі "товарів подвійного призначення", - йдеться у матеріалі.

Кабмін пропонує нове джерело фінансування для виробництва зброї в Україні

Український уряд запропонував направити військовий податок на доходи фізичних осіб на виробництво дронів, озброєння та боєприпасів.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Кабмін уже подав відповідний законопроект щодо військового ПДФО.

Глава уряду нагадав, що за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від ПДФО збільшилися у вісім разів. У 2023 році, згідно з прогнозами, доходи становитимуть 96 млрд гривень, тоді як у 2021 році було близько 12 млрд гривень.

"Наші Сили безпеки та оборони потребують більшого ресурсу. Урядовий законопроект дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року та 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння", - уточнив Шмигаль.

При цьому понад 200 млрд гривень уже накопичених на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ залишаться у розпорядженні місцевої влади. Тому тим громадянам, яким бракуватиме коштів, держава надасть базову та залишить реверсну дотацію.

Маляр заявила про "хороші новини" з фронту, але Андріївка поки не під контролем ЗСУ

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила про "хороші новини" в Бахмутському районі. Тим часом військові кажуть, що ситуація напружена.

За словами заступника міністра оборони, українські військові рухаються вперед.

Вона також наголосила, що на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А тим часом на південному успішно просуваються ЗСУ.

Основні бої, за словами Маляр, наразі тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

"І в нас там гарні новини. Закріплюємось на зайнятих позиціях", - додала замміністра.

Пізніше Маляр змінила текст повідомлення, та прибрала інформацію про те, що "Андріївка наша". Водночас вона написала, що "ситуація дуже складна і мінлива".

Сили оборони завдали удару по двох кораблях РФ у Чорному морі

Бійці Сил оборони Україні вранці четверга, 14 вересня, завдали удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі.

Як розповіли у відомстві, удару було завдано по двох патрульних кораблях РФ типу "Василь Биков". Вони отримали певні пошкодження.

"14.09.2023 вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" окупаційного флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря", - сказано у повідомленні.

Кораблі типу "Василь Биків" - серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу. Вони мають кероване ракетне озброєння ближньої та далекої морської зони. Перші російські кораблі із застосуванням модульної концепції озброєння.

Байден призначив нового спецпредставника з питань економічного відновлення України

Президент Сполучених Штатів Джо Байдена призначив нового спеціального представника США з питань економічного відновлення України. Ним стала Пенні Пріцкер.

"Сьогодні я з гордістю оголошую, що призначаю Пенні Пріцкер новою Спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України", - заявив американський лідер.

Він зазначив, що Пріцкер буде працювати в тісній співпраці з урядом України, а також союзниками та партнерами, міжнародними фінансовими установами та приватним сектором. Вона спрямовуватиме зусилля Сполучених Штатів на допомогу у відновлення української економіки.

"Пані Прітцкер також працюватиме з іншими міжнародними партнерами України, в тому числі через координаційну платформу "Великої сімки", щоб міжнародні зусилля були взаємодоповнювальні та взаємно підсилювали один одного, а також заохочувати міжнародних партнерів продовжувати посилювати свою підтримку нагальних потреб України у відновленні економіки", - заявив Байден.

Українські пілоти випробували винищувачі Gripen у Швеції, - ЗМІ

Українських пілотів допустили до тестових польотів на шведських винищувачах Gripen.

"Орієнтаційна підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Сил оборони, підготовка пройшла добре", - сказано в заяві.

Зазначимо, що орієнтаційна підготовка включає в себе випробувальні польоти як на літаках, так і на тренажерах, а також брифінги для наземного персоналу.

"Як ми вже заявляли раніше, ми не виключаємо відправку Gripen в Україну, але досвід, отриманий під час навчальної програми, зараз має стати основою для поточної роботи з визначення умов для цього", - каже Йонсон.

Парламент Болгарії підтримав скасування заборони на імпорт українського зерна

Парламент Болгарії підтримав скасування заборони на імпорт української агропродукції. Рішення ухвалили після двох годин дебатів.

Під час засідання у парламенті Болгарії виступив міністр сільського господарства Кирил Ватєв. Він підтвердив, що напередодні з ним не обговорювали пропозицію скасувати заборону. Проте після оцінки ризиків він визнав, що дозвіл імпорту української продукції не нашкодить економіці.

При цьому болгарський міністр підкреслив, що контроль за імпортом української продукції буде посилено, оскільки вона не відповідає стандартам ЄС.

У парламенті також наголосили, що поки що сьогоднішнє рішення немає сили, оскільки заборону ухвалювали на рівні Європейського союзу. Тому тепер очікується рішення Брюсселя.

Екс-голову МОЗ Степанова заочно арештували: деталі справи

ВАКС заочно заарештував колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Його підозрюють в участі в корупційній схемі на 450 млн гривень за час правління на держпідприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна".

"ВАКС заарештував ексочільника ДП "Поліграфкомбінат", підозрюваного в заволодінні коштами держпідприємства на суму понад 450 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за даними джерел РБК-Україна, йдеться про Максима Степанова, який раніше очолював МОЗ.

На початку 2023 року він виїхав за кордон. Тож екс-міністра арештували заочно.