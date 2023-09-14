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ЗСУ звільнили Андріївку, - Маляр

Бахмутський район, Четвер 14 вересня 2023 16:01
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ЗСУ звільнили Андріївку, - Маляр Фото: ЗСУ звільнили Андріївку (MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Збройні сили України звільнили Андріївку Бахмутського району Донецької області.

Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр, РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

"Андріївка наша", - наголосила Маляр.

ЗСУ звільнили Андріївку, - МалярФото: місцерозташування Андріївки (deepstatemap)

За словами заступника міністра оборони, українські військові рухаються вперед.

Вона також наголосила, що на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А тим часом на південному успішно просуваються ЗСУ.

Основні бої, за словами Маляр, наразі тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

"І в нас там гарні новини. Закріплюємось на зайнятих позиціях", - додала замміністра.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують вибивати противника з півдня України. Їхня мета - зачистити смугу від лівого берега мінімум на 10-15 км.

При цьому нещодавно Маляр зазначала, що окупанти не хочуть залишати втрачені позиції на півдні, тому Силам оборони доводиться захищати їх від ворожих штурмів.

Більше про ситуацію на фронті та чи далеко Україні до переломного моменту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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