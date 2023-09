Подають снаряди та рятують людей. Головне про британські дрони Malloy для ЗСУ

Про поставки дронів компанії Malloy Aeronautics повідомлялося ще кілька місяців тому. Наприклад, у липні 2023 року Лондон оголосив про передачу БПЛА для потреб української армії.

"Безпілотні літальні апарати, такі як дрони Malloy, можуть переміщати техніку, зброю і навіть поранених з лінії фронту, і є частиною нашого пакету допомоги Україні", - йшлося у повідомленні британського Міноборони.

Днями перед Міжнародною виставкою-ярмарком озброєнь DSEI Event знову вирішили продемонструвати їхні можливості.

Malloy & Hydra drones will be on display @DSEI_event this week.



Watch to learn how thes cutting-edge drones can provide critical support to operations pic.twitter.com/4sX0GD88cy — Ministry of Defence