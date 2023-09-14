Байден призначив нового спецпредставника з питань економічного відновлення України

"Сьогодні я з гордістю оголошую, що призначаю Пенні Пріцкер новою Спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України", - заявив американський лідер.

Він зазначив, що Пріцкер буде працювати в тісній співпраці з урядом України, а також союзниками та партнерами, міжнародними фінансовими установами та приватним сектором. Вона спрямовуватиме зусилля Сполучених Штатів на допомогу у відновлення української економіки.

"Пані Прітцкер також працюватиме з іншими міжнародними партнерами України, в тому числі через координаційну платформу "Великої сімки", щоб міжнародні зусилля були взаємодоповнювальні та взаємно підсилювали один одного, а також заохочувати міжнародних партнерів продовжувати посилювати свою підтримку нагальних потреб України у відновленні економіки", - заявив Байден.

Крім того, Прітцкер допомагатиме українському уряду здійснювати реформи, необхідні для зміцнення української економіки, а також працюватиме з Україною, щоб подбати про те, аби починаючи відбудову, Україна ставала міцнішою.

Допомога бюджету України від США

США зобов'язалися надати бюджету України у 2023 році допомогу у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, при цьому ЄС надасть 18 млрд євро на макрофінансову допомогу у вигляді пільгових кредитів.

Наступного року Україні потрібно від 12 до 14 млрд доларів фінансової допомоги від США, оскільки витрати бюджету залишаються високими на тлі російського вторгнення.

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