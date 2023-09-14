ua en ru
Чт, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти атакували двох мирних жителів Херсонської області

Четвер 14 вересня 2023 17:36
UA EN RU
Окупанти атакували двох мирних жителів Херсонської області Ілюстративне фото: окупанти атакували двох мирних жителів Херсонської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові атакували двох чоловіків поблизу села Михайлівка Бериславського району Херсонської області. Вони зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

"Російська армія атакувала цивільних, які перебували в полі біля Михайлівки. Поранення отримали двоє чоловіків, 37 та 42 років", - сказано у повідомленні відомства.

В ОВА уточнюють, що чоловіків уже госпіталізували, вони отримують необхідну медичну допомогу.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, російські війська регулярно обстрілюють правобережну частину Херсонської області, яка ще минулого року перебувала під їхнім контролем.

Ворог б'є за допомогою артилерії та іншого озброєння. В результаті терористичних атак гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Сьогодні, 14 вересня, вночі через обстріл села Новодмитрівка Білозерської громади загинув 6-річний хлопчик, поранено його 13-річного брата та ще трьох дорослих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ