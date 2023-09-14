Екс-голову МОЗ Степанова заочно арештували: деталі справи

ВАКС заочно заарештував колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Його підозрюють в участі в корупційній схемі на 450 млн гривень за час правління на держпідприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП та джерела у правоохоронних органах.

"ВАКС заарештував ексочільника ДП "Поліграфкомбінат", підозрюваного в заволодінні коштами держпідприємства на суму понад 450 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за даними джерел РБК-Україна, йдеться про Максима Степанова, який раніше очолював МОЗ.

На початку 2023 року він виїхав за кордон. Тож екс-міністра арештували заочно.

Деталі справи

У липні 2023 року НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему - майже пів мільярда гривень збитків державному підприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна". Для розкриття злочину було створено міжнародну слідчу групу зі слідчих Естонії та Франції.

У 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" Степанов придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці - постачання продукції через "потрібну" компанію.

Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення паспортів громадян України, ID-карти, посвідчення водія через цю компанію. Ця компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

Упродовж 2013-2016 років, через цю схему учасникам вдалося "заробити" близько пів мільярда гривень.

НАБУ з'ясувало, що Степанов приховав продаж 45% своїх акцій у підприємстві, вартість яких оцінюється в 100 тисяч доларів, іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів.

Далі він їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів - 150 тисяч доларів перевів на рахунки близьких осіб.

Також екс-директор запатентував на підконтрольну компанію (яка використовувалась для закупівель) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах.

Таким чином кожен громадянин, отримуючи документ, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й "донатив" чиновнику за його "інтелектуальний внесок".

Однак, схему вдалося ліквідувати. На початку 2022 року уряд змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів "інтелектуальної праці" екс-керівника "Поліграфкомбінату".

Нагадаємо, що НАБУ оголосило підозру екс-міністру у цій справі 21 липня. Окрім нього, у справі фігурують ще 4 особи.

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