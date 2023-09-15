Удар по Евпатории и новые санкции США против России: новости за 14 сентября

Война России против Украины: последние новости

Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов

Военная контрразведка СБУ и ВМС Украины этой ночью повели уникальную спецоперацию возле Евпатории. Был "отминусован" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.

"Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса - радары и антенны. А после вывода из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф", - рассказал источник.

Так что, как ранее подчеркивал глава СБУ Василий Малюк, "хлопок пылал и будет пылать".

Позже "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки с высоким разрешением. Отмечается, что они были сделаны сегодня утром.

Заводы, банки и не только. США ввели новые масштабные санкции против России

Соединенные Штаты Америки вчера, 14 сентября, ввели новый пакет санкций против России . Под ограничения попали фабрики, банки и суда.

Отмечается, что под ограничения попали 24 физических лица, среди них есть граждане Грузии и Польши.

Минфин США уточняет, что кроме российских компаний, под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. Всего под американские рестрикции попали почти 150 юридических лиц.

Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ с флагом Панамы. Министр финансов США Джанет Йеллен уточнила, что новые санкции нацелены против российской элиты и российской промышленной базы, финансовых институтов и поставщиков технологий.

Reuters пишет, что администрация президента США Джо Байдена планирует добавить в санкционный список пять турецких компаний и одного гражданина Турции.

"Внесенные в санкционный список, включающий судоходные и торговые компании, обвиняются в помощи по ремонту судов, связанных с Министерством обороны России, которые подпадают под санкции, и помощи в передаче "товаров двойного назначения", - говорится в материале.

Кабмин предлагает новый источник финансирования для производства оружия в Украине

Украинское правительство предложило направить военный налог на доходы физических лиц на производство дронов, вооружения и боеприпасов.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, Кабмин уже подал соответствующий законопроект по военному НДФЛ.

Глава правительства напомнил, что за время полномасштабного вторжения доходы местных бюджетов от НДФЛ увеличились в восемь раз. В 2023 году, согласно прогнозам, доходы составят 96 млрд гривен, тогда как в 2021 году было около 12 млрд гривен.

"Наши Силы безопасности и обороны нуждаются в большем ресурсе. Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения", - уточнил Шмыгаль.

При этом более 200 млрд гривен уже накопленных на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений останутся в распоряжении местных властей. Поэтому тем гражданам, которым не хватит средств, государство предоставит базовую и оставит реверсную дотацию.

Маляр заявила о "хороших новостях" с фронта, но Андреевка пока не под контролем ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о "хороших новостях" в Бахмутском районе. Между тем, военные говорят, что ситуация напряженная.

По словам заместителя министра обороны, украинские военные движутся вперед.

Она также подчеркнула, что на северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции. А тем временем на южном успешно продвигаются ВСУ.

Основные бои, по словам Маляр, сейчас продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки.

"И у нас там хорошие новости. Закрепляемся на занятых позициях", - добавила замминистра.

Позже Маляр изменила текст сообщения, и убрала информацию о том, что "Андреевка наша". В то же время она написала, что "ситуация очень сложная и изменчивая".

Силы обороны нанесли удар по двум кораблям РФ в Черном море

Бойцы Сил обороны Украины утром четверга, 14 сентября, нанесли удар по двум патрульным кораблям РФ в Черном море.

Как рассказали в ведомстве, удар был нанесен по двум патрульным кораблям РФ типа "Василий Быков". Они получили определенные повреждения.

"14.09.2023 утром Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" оккупационного флота РФ в юго-западной части Черного моря", - сказано в сообщении.

Корабли типа "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга. Они имеют управляемое ракетное вооружение ближней и дальней морской зоны. Первые российские корабли с применением модульной концепции вооружения.

Байден назначил нового спецпредставителя по вопросам экономического обновления Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байдена назначил нового специального представителя США по экономическому восстановлению Украины. Им стала Пенни Прицкер.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что назначаю Пенни Прицкер новой Специальной представительницей США по вопросам экономического восстановления Украины", - заявил американский лидер.

Он отметил, что Прицкер будет работать в тесном сотрудничестве с правительством Украины, а также союзниками и партнерами, международными финансовыми учреждениями и частным сектором. Она будет направлять усилия Соединенных Штатов на помощь в восстановлении украинской экономики.

"Госпожа Притцкер также будет работать с другими международными партнерами Украины, в том числе через координационную платформу "Большой семерки", чтобы международные усилия были взаимодополняющие и взаимно усиливали друг друга, а также поощрять международных партнеров продолжать усиливать свою поддержку насущных потребностей Украины в восстановлении экономики", - заявил Байден.

Украинские пилоты опробовали истребители Gripen в Швеции, - СМИ

Украинские пилоты были допущены к тестовым полетам на шведских истребителях Gripen.

"Ориентационная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Сил обороны, подготовка прошла хорошо", - сказано в заявлении.

Отметим, что ориентационная подготовка включает в себя испытательные полеты как на самолетах, так и на тренажерах, а также брифинги для наземного персонала.

"Как мы уже заявляли ранее, мы не исключаем отправку Gripen в Украину, но опыт, полученный во время учебной программы, сейчас должен стать основой для текущей работы по определению условий для этого", - говорит Йонсон.

Парламент Болгарии поддержал отмену запрета на импорт украинского зерна

Парламент Болгарии поддержал отмену запрета на импорт украинской агропродукции. Решение было принято после двух часов дебатов.

Во время заседания в парламенте Болгарии выступил министр сельского хозяйства Кирилл Ватев. Он подтвердил, что накануне с ним не обсуждали предложение отменить запрет. Однако после оценки рисков он признал, что разрешение импорта украинской продукции не навредит экономике.

При этом болгарский министр подчеркнул, что контроль за импортом украинской продукции будет усилен, поскольку она не соответствует стандартам ЕС.

В парламенте также подчеркнули, что пока что сегодняшнее решение не имеет силы, поскольку запрет принимался на уровне Европейского союза. Поэтому теперь ожидается решение Брюсселя.

Экс-главу Минздрава Степанова заочно арестовали: детали дела

ВАКС заочно арестовал бывшего министра здравоохранения Максима Степанова. Он подозревается в участии в коррупционной схеме на 450 млн гривен за время правления на госпредприятии "Полиграфический комбинат "Украина".

"ВАКС арестовал экс-главу ГП "Полиграфкомбинат", подозреваемого в завладении средствами госпредприятия на сумму более 450 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным источников РБК-Украина, речь идет о Максиме Степанове, который ранее возглавлял Минздрав.

В начале 2023 года он выехал за границу. Поэтому экс-министра арестовали заочно.