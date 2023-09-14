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Бійці ССО взяли в полон вісім окупантів під час звільнення Благодатного (відео)

Донбас, Четвер 14 вересня 2023 09:37
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Бійці ССО взяли в полон вісім окупантів під час звільнення Благодатного (відео) Фото: під час визволення Благодатного Донецької області у червні, ЗСУ взяли в полон 8 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військові Сил спеціальних операцій (ССО) під час звільнення села Благодатне в червні, взяли в полон вісім окупантів. Ще шість були знищені, відмовившись від здачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.

Так, в районі селища Благодатного Донецької області, під час проведення операції в червні, оператори 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго провели штурм та зачистку позицій противника.

"Під час операції ССО знищено 6 та взято в полон 8 окупантів", - йдеться в повідомленні.

На відео військові показали епізод взяття в полон окупантів, які "зробили правильне рішення і здалися в полон".

"Їх "колегам по цеху" не так пощастило", - констатують бійці ССО.

Звільнення Благодатного Донецької області

11 червня Сухопутні війська Збройних сил України офіційно підтвердили звільнення населеного пункту Благодатне від ворога. Ще тоді повідомлялося, що ЗСУ вдалося взяти в полон російських військових і отримати від них цінну інформацію.

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Донецька область Збройні сили України
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