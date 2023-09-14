Українські пілоти випробували винищувачі Gripen у Швеції, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на письмову заяву міністра оборони Швеції Пола Йонсона, яку цитує Aftonbladet .

"Орієнтаційна підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Сил оборони, підготовка пройшла добре", - сказано в заяві.

Зазначимо, що орієнтаційна підготовка включає в себе випробувальні польоти як на літаках, так і на тренажерах, а також брифінги для наземного персоналу.

"Як ми вже заявляли раніше, ми не виключаємо відправку Gripen в Україну, але досвід, отриманий під час навчальної програми, зараз має стати основою для поточної роботи з визначення умов для цього", - каже Йонсон.

Винищувачі Gripen

Наприкінці травня уряд Швеції дозволив українським пілотам пройти тренування на Gripen.

В Офісі президента України повідомили, що передачу Україні шведських Gripen потрібно погоджувати з іншими країнами, як і з постачання F-16.

При цьому прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що країні потрібні літаки для власної оборони, адже заявка держави на вступ до НАТО ще не завершена. Але він не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.

Хоча нещодавно ЗМІ повідомило, що уряд Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів.

Додамо, що Saab JAS 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але його задумували як багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.

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