У Донецьку повідомляють про "прильоти", над містом піднявся дим (фото)
В окупованому Донецьку сьогодні, 14 вересня, пролунали вибухи, над містом здійнявся дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Путилівка зараз", - ідеться в повідомленні.
Фото: "Прильот" у Донецьку (t.me/itsdonetsk)
Путилівкою в Донецьку називають один із районів міста, який розташований недалеко від залізничного вокзалу.
Фото: "Прильот" у Донецьку (t.me/itsdonetsk)
Пізніше було опубліковано іншу фотографію з уточненням того, що це сталося в Київському районі Донецька.
Більше жодної іншої інформації про "прильоти" не повідомляють.
Ситуація в Донецьку
Зазначимо, що росіяни окупували Донецьк у 2014 році. Останнім часом у місті регулярно повідомляють про "бавовну".
Наприклад, 4 вересня росіяни заявили про нібито атаку по центру міста. Тоді ж під ударом опинились Ворошиловський та Київський райони. Зокрема 14 серпня повідомлялось про "приліт" по загарбниках в районі заводу "Топаз".
Раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованому Донецьку сильна пожежа. Росіяни жалілись на нібито обстріли.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.