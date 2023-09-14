Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела

Військова контррозвідка СБУ та ВМС України цієї ночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Було "відмінусовано" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в СБУ.

Як повідомляють наші джерела, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

"Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф", - розповіло джерело.

Тож, як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, "бавовна палала і буде палати".

Фото: Євпаторія на мапі (deepstatemap.live)

Джерела у Службі безпеки також говорять, що росіян у Криму очікують нові "сюрпризи".

В ЗСУ підтверджують

Пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердила удар по місцю розташування ворожих ракетних комплексів біля тимчасово окупованої Євпаторії.

Що відомо про російський "Тріумф"?

С-400 "Тріумф" - це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління.

Цей комплекс створений для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших.

Зауважимо, що ці системи росіяни застосовують не тільки як протиповітряну оборону, але і для обстрілів, а оскільки С-400 не призначені для наземних ударів, вони є вкрай неточними та руйнівними.

Вибухи в Євпаторії

Нагадаємо, що цієї ночі у Криму біля Євпаторії лунали гучні вибухи. Очевидці в мережі ділилися кадрами наслідків "бавовни" на яких було видно потужний спалах та пожежу. Місцеві Телеграм-канали та ЗМІ звернули увагу, що вибухи лунали в районі, де розміщена військова база.

Натомість російські окупанти традиційно звинуватили в атаці Україну, але відзвітували, що буцімто атаку з 11 БПЛА вони "успішно відбили", чого не було насправді.

"Бавовна" в Криму

Додамо, що тимчасово окупований півострів продовжують демілітаризувати. Майже щодня у на території Криму у загарбників щось вибухає. Знаковим видався й вчорашній день. Адже українським воїнам вдалося вразити російський підводний човен крилатими ракетами, чого раніше не було в історії. Більше деталей дізнайтеся за посиланням.

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