Росіяни перекидають стару військову техніку з Криму до материкової України, - АТЕШ

На залізничній станції тимчасово окупованого Джанкою партизани помітили російську військову техніку, яка, ймовірно, прямує до материкової України. Зокрема, окупанти перекидають старі вантажні автомобілі та гусенична техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення партизанського руху "АТЕШ" в Telegram.

"Наш агент повідомляє, що на залізничній станції "Джанкой" знаходиться склад російської військової техніки. Прямує, мабуть, у бік материкової України", - йдеться у повідомлені.

Йдеться про вантажні автомобілі, закриті вагони та криту гусеничну техніку. Партизани додають, що ця техніка вже стара і очевидно може зіпсуватися в будь-який момент.

"Через значні втрати в техніці рашисти вимушені розконсервувати старий мотлох. Вони саджають своїх військових на техніку, що з великим шансом зламається в самий непідходящий для них момент. Але рашисти не цінують життя, навіть своїх людей", - заявили партизани.

Фото: Росіяни перекидають стару військову техніку з Криму до материкової України (t.me/atesh_ua)

Ситуація в Криму

В останні місяці в тимчасово окупованому Криму все частіше трапляються всілякі вибухи. Іноді це стосується ударів по російському флоту, іноді ракетних або дронових атак на півострів або Кримський міст.

Зокрема, 23 серпня українські оборонці змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

А 24 серпня українські розвідники провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

Крім того, нещодавно на околиці Бахчисарая партизани виявили базу розміщення військової техніки та особового складу Збройних сил РФ.

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