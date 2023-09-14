Заводи, банки і не тільки. США ввели нові масштабні санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки сьогодні, 14 вересня, запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США .

Обмеження проти російських мільярдерів

Під американські санкції потрапили такі особи:

Іскандар Махмудов;

Андрій Бокарєв;

Ольга Сировацька;

Джахангір Махмудов;

Мкртич Окроян;

Алла Бабан;

Анна Окроян;

Андраник Окроян;

Арутюн Окроян;

Ігор Алтушкін.

Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

Які підприємства потрапили під обмеження

"Автоваз";

"Москвич";

"Трансмашхолдинг";

"Росавтодор";

НВО "Сатурн";

"Сінко-Банк";

"Російська мідна компанія";

"Об'єднана металургійна компанія";

"Соллерс".

Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. Загалом під американські рестрикції потрапили майже 150 юридичних осіб.

Також США ввели санкції проти двох плавучих танкерів-сховищ із прапором Панами.

Міністр фінансів США Джанет Єллен уточнила, що нові санкції націлені проти російської еліти і російської промислової бази, фінансових інститутів і постачальників технологій.

Інформація від Reuters

Видання пише, що адміністрація президента США Джо Байдена планує додати до списку санкцій п'ять турецьких компаній і одного громадянина Туреччини.

"Внесені до списку санкцій, що включають судноплавні й торговельні компанії, звинувачуються в допомозі з ремонту суден, пов'язаних із Міністерством оборони Росії, які підпадають під санкції, та допомозі в передачі "товарів подвійного призначення", - йдеться у матеріалі.

США посилюють санкційний тиск на Росію

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявляв, що США уважно стежитимуть за результатами зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з його північнокорейським колегою Кім Чен Ином, та готові накласти на країни нові санкції, у разі погодження постачань зброї.

Держсекретар США Ентоні Блінкен до цього говорив, що причетні до російських псевдовиборів на окупованих територіях України ризикують потрапити під санкції США.

Минулого тижня Міністерство торгівлі США на 180 днів відкликало експортні привілеї у російської компанії "Електроком ВПК" та її співробітників. Їх вважають причетними до допомоги в обході санкцій проти РФ.