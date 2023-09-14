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Сирський показав, як українські військові збили ворожий "Орлан"

Україна, Четвер 14 вересня 2023 15:22
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Сирський показав, як українські військові збили ворожий "Орлан" Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України за допомогою ЗРК "Стріла-10" знищили ворожий безпілотник "Орлан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Російський "Орлан" долітався", - йдеться у повідомленні.

Сирський повідомив, що це результат роботи 14-тої окремої механізованої бригади.

На відео можна побачити, як бійці ЗСУ за допомогою ЗРК "Стріла-10" знищили ворожу ціль.

ЗСУ знищують ворожу техніку та особовий склад росіян

Нещодавно українські артилеристи за допомогою аеророзвідників вдарили по групі піхоти російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Протягом минулої доби, 13 вересня, Збройні сили України знищили ще близько 300 російських окупантів й 24 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.

Також у мережі з'явилися супутникові знімки з геолокацією російського комплексу ППО "Тріумф" в Євпаторії, який сьогодні могли знищити українські військові.

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