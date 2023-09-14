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У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по Євпаторії

Четвер 14 вересня 2023 15:31
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У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по Євпаторії Ілюстративне фото: у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по Євпаторії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті удару по Євпаторії міг бути знищений російський комплекс ППО "Тріумф". У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків нічної "бавовни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання опублікувало супутникові знімки з високою роздільною здатністю. Зазначається, що їх зробили сьогодні вранці.

Так, знімки підтверджують завдання удару по російських позиціях систем ППО С-400 під Євпаторією в ніч на 14 вересня.

Удар по Євпаторії

Сьогодні вночі в Євпаторії пролунали вибухи. Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що військова контррозвідка спецслужби та ВМС України провели унікальну спецоперацію.

Наші бійці за допомогою дронів та ракет знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів поблизу Євпаторії.

Пізніше у ЗСУ підтвердили завдання удару, але втрати росіян не розкрили.

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