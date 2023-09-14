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Українські бійці вибивають окупантів біля Бахмута та зупинили росіян на півдні

Бахмут, Четвер 14 вересня 2023 09:03
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Українські бійці вибивають окупантів біля Бахмута та зупинили росіян на півдні Фото: українські бійці вибивають окупантів біля Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують вести наступальні дії на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. Також захисники стримують наступ ворога на деяких ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Як зазначив речник, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці.

При цьому ЗСУ також ведуть наступальні дії південніше Бахмута. Захисники мали частковий успіх в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області.

Українські бійці вибивають окупантів біля Бахмута та зупинили росіян на півдні

скриншот deepstatemap.live

Спроби окупантів

Українські бійці продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області.

"Також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - сказав Ковальов.

Крім того, росіяни спробували наступати в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області. Окупанти зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

Українські бійці вибивають окупантів біля Бахмута та зупинили росіян на півдні

скриншот deepstatemap.live

Контрнаступ України

Цього літа наші захисники розпочали наступальні дії у Запорізькій області. Наразі активні бої точаться на Мелітопольському напрямку, де нещодавно був звільнений населений пункт Роботине.

Також останніми днями українське командування заявило про просування південніше Бахмута. Військові експерти вважають, що незабаром ЗСУ звільнять Кліщіївку.

Більше про ситуацію на фронті та чи далеко Україні до переломного моменту - у матеріалі РБК-Україна.

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