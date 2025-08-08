Трамп підтвердив плани на "обмін територіями" з РФ: дещо повернемо Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Під час інтерв’ю, коментуючи можливі сценарії врегулювання війни в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що США розглядають варіант домовленості, який включав би взаємні територіальні поступки. За його словами, це складний процес, який має принести вигоду обом сторонам.

Ідеться про те, що Україна могла б передати під контроль Росії певні території, а натомість Москва мала б повернути Києву частину районів, які наразі перебувають під її окупацією.

Трамп зазначив, що подібний підхід, на його думку, міг би наблизити закінчення бойових дій.

Разом з тим, Трамп підкреслив, що остаточні рішення залежать від переговорів між сторонами та політичної волі як Києва, так і Москви.

"Ви дивитеся на територію, за яку йшла боротьба три з половиною роки, і, знаєте, багато росіян загинуло, багато українців загинуло. Тож ми дивимося на це, але насправді ми намагаємось деякі території повернути і деякі - обміняти. Це складно. Насправді це не просто. Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін", - заявив Дональд Трамп.