Трамп підтвердив плани на "обмін територіями" з РФ: дещо повернемо Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що можливий мирний план передбачає повернення Україні частини територій та взаємний обмін земель із Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Під час інтерв’ю, коментуючи можливі сценарії врегулювання війни в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що США розглядають варіант домовленості, який включав би взаємні територіальні поступки. За його словами, це складний процес, який має принести вигоду обом сторонам.
Ідеться про те, що Україна могла б передати під контроль Росії певні території, а натомість Москва мала б повернути Києву частину районів, які наразі перебувають під її окупацією.
Трамп зазначив, що подібний підхід, на його думку, міг би наблизити закінчення бойових дій.
Разом з тим, Трамп підкреслив, що остаточні рішення залежать від переговорів між сторонами та політичної волі як Києва, так і Москви.
"Ви дивитеся на територію, за яку йшла боротьба три з половиною роки, і, знаєте, багато росіян загинуло, багато українців загинуло. Тож ми дивимося на це, але насправді ми намагаємось деякі території повернути і деякі - обміняти. Це складно. Насправді це не просто. Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін", - заявив Дональд Трамп.
Завершення війни за посередництва Дональда Трампа
Нагадаємо, що минулого місяця Трамп жорстко розкритикував Путіна за масовані обстріли України та дав йому 50 днів на досягнення миру з Києвом. Однак згодом Трамп скоротив строки та вказав дедлайном 8 серпня.
6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся в Москві з Путіним. Трамп схарактеризувати їх зустріч як успішну.
Тепер президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Так, 7 серпня, помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що зустріч Путіна і Трампа дійсно може відбутися найближчими днями. Він також запевняв, що місце для зустрічі вже нібито визначили.