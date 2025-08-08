Туск заявив про можливе замороження війни в Україні найближчим часом
Війна Росії проти України може бути заморожена незабаром. Це може відбутися "скоріше раніше, ніж пізніше".
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Відповідну заяву Туск зробив після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що можливе замороження конфлікту. Я не хочу сказати "закінчення війни", а саме "замороження конфлікту" може відбутися швидше, ніж пізніше", - сказав Туск.
На думку прем'єра Польщі, на це є надія, оскільки сьогодні крайній термін для ультиматуму президента США Дональда Трампа. За словами Туска, Зеленський "дуже обережний, але все ще оптимістичний".
"Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, включаючи Польщу, взяла участь у формуванні цього майбутнього припинення вогню, а згодом і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб мир міг запанувати в нашому регіоні, оскільки це також мало б дуже позитивний вплив на нашу безпеку", - додав Туск.
Дедлайн Трампа
Нагадаємо, 14 липням президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими тарифами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.
Вже 28 липня він сказав, що "немає причин чекати цих 50 днів". Наступного дня він оголосив, що Росія має 10 днів для завершення війни в Україні. За його словами, відлік почався 29 липня. Тобто сьогодні, 8 серпня, закінчується дедлайн Трампа.
