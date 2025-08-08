ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Туск заявив про можливе замороження війни в Україні найближчим часом

Варшава, П'ятниця 08 серпня 2025 13:34
UA EN RU
Туск заявив про можливе замороження війни в Україні найближчим часом Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Війна Росії проти України може бути заморожена незабаром. Це може відбутися "скоріше раніше, ніж пізніше".

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідну заяву Туск зробив після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що можливе замороження конфлікту. Я не хочу сказати "закінчення війни", а саме "замороження конфлікту" може відбутися швидше, ніж пізніше", - сказав Туск.

На думку прем'єра Польщі, на це є надія, оскільки сьогодні крайній термін для ультиматуму президента США Дональда Трампа. За словами Туска, Зеленський "дуже обережний, але все ще оптимістичний".

"Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, включаючи Польщу, взяла участь у формуванні цього майбутнього припинення вогню, а згодом і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб мир міг запанувати в нашому регіоні, оскільки це також мало б дуже позитивний вплив на нашу безпеку", - додав Туск.

Дедлайн Трампа

Нагадаємо, 14 липням президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими тарифами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Вже 28 липня він сказав, що "немає причин чекати цих 50 днів". Наступного дня він оголосив, що Росія має 10 днів для завершення війни в Україні. За його словами, відлік почався 29 липня. Тобто сьогодні, 8 серпня, закінчується дедлайн Трампа.

Детальніше про те, що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Туск Україна Польща Війна в Україні
Новини
Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу
Пошкоджені будинки та дитсадок: з'явились кадри наслідків масованої атаки на Бучу
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України