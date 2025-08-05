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Зеленський зідзвонився з Трампом і обговорив "мегаугоду" щодо українських дронів

Київ, Вівторок 05 серпня 2025 17:45
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Зеленський зідзвонився з Трампом і обговорив "мегаугоду" щодо українських дронів Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем стала угода щодо українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

За словами Зеленського, розмова з Трампом була продуктивною. Ключовою темою стало припинення війни РФ проти України.

Президент України подякував своєму американському колезі за зусилля заради чесного і тривалого миру. Наразі необхідно припинити вбивства і Україна повністю це підтримує.

"Багато місяців уже могло бути без війни, якби росіяни її не затягували", - звернув увагу Зеленський.

За його словами, вони з Трампом також обговорили загострення жорстокості російських ударів по Україні. Американський лідер повністю обізнаний про характер цих атак.

Ще однією темою обговорень стали санкції проти Росії. Як зазначив Зеленський, економіка агресора продовжує падати, і через це в Москві звертають таку увагу на ультиматум Трампа, який може багато чого змінити.

Лідери обговорили і спільні європейські рішення, які можуть посилити оборону України. Ідеться про виділення коштів на закупівлі американської зброї для українських захисників.

"Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові його детально обговорити й укласти. Одна з найсильніших угод може бути", - звернув увагу Зеленський.

"Мегаугода" щодо дронів

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що він обговорює з президентом США Дональдом Трампом угоду, в рамках якої Україна продаватиме США дрони в обмін на зброю.

Пізніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко уточнила, що США вже розглядають купівлю великої партії українських дронів.

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