Зеленський може долучитися до саміту Трампа і Путіна, - CBS News

Субота 09 серпня 2025 02:45
UA EN RU
Зеленський може долучитися до саміту Трампа і Путіна, - CBS News Фото: Зеленський, Путін, Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський, можливо, у певний спосіб братиме участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Нагадаємо, сьогодні Трамп оголосив про те, що 15 серпня зустрінеться з Путіним. Їх зустріч відбудеться на Алясці.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска", - повідомив Трамп.

Наразі в Україні не коментували заяву Трампа. Однак джерела CBS News заявляють, що Зеленський, можливо, у певний спосіб братиме участь у зустрічі Трампа та Путіна.

Водночас у самого Путіна вже зробили заяву щодо його зустрічі з Трампом.

Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що Путін і Трамп під час зустрічі на Алясці зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового врегулювання війни в Україні.

Зустріч відбудеться на Алясці

Чому саме Аляску обрали місцем зустрічі Трампа та Путіна - не відомо. Однак варто нагадати про той історичний факт, що Аляска колись належала Російській імперії. Основний інтерес росіян у цьому регіоні був промисел морських котиків і видр. Але складні умови утримання колонії та зменшення прибутків, імперія почала розглядати продаж Аляски як вигідний крок.

Саме тому у 1867 році Росія продала Аляску Сполученим Штатам за 7,2 мільйона доларів у золоті, що вважається однією з найвигідніших угод в американській історії.

Передача Аляски відбулася 18 жовтня того ж року: над столицею колонії спустили російський прапор і підняли американський. Спочатку в США багато хто ставився до угоди з недовірою, називаючи її "пустелею Сюарда" - за ім’ям державного секретаря Вільяма Сюарда, який ініціював купівлю. Проте з часом відкриття золота, нафти та інших ресурсів перетворило Аляску на стратегічно й економічно важливу територію для Сполучених Штатів.

