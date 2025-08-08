Трамп використовує економічний тиск для зупинки війни РФ проти України, - Держдеп

Президент США Дональд Трамп буде використовувати економічну потужність Штатів для досягнення результатів у переговорах. Саме тому Україна та Росія повинні активізуватися, щоб повністю зупинити конфлікт.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс.

"Президент Трамп продовжує працювати над припиненням російсько-української війни. Використання економічної потужності Америки для досягнення результатів у переговорному процесі – один із багатьох його варіантів. Обидві сторони повинні активізуватися, щоб повністю зупинити конфлікт", - написала вона в Twitter.

За її словами, Трамп "дуже терплячий" та "робить те, що говорить".

"Існують, такі механізми, як тарифи чи додаткові санкції, якщо хочете, щодо тих, хто купує російську нафту, тому що економіка Росії йде на спад. Це буде довга війна, і ця динаміка зашкодить їм", - заявила Брюс.

Вона зауважила, що Трамп чітко розуміє економічну потужність США і методи, які він може використовувати.

"Якщо президент вважає, що варто витратити час, щоб донести це до громадськості, він це зробить", - зазначила вона.

Чутки про зустріч Трампа та Путіна

Раніше анонімний представник Білого дому розповів у коментарі Politico, що Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним тільки після того, як той проведе зустріч із Зеленським.

Зокрема, тристоронній саміт "Трамп-Зеленський-Путін" можливий тільки після двосторонніх зустрічей.