Рубіо назвав умову для зустрічі Трампа і Путіна

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним буде залежати від прогресу щодо миру в Україні.

Про це в коментарі американським медіа заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та Fox News .

За словами Рубіо, сьогоднішня зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Путіним "була продуктивною", але потрібно "продовжувати досягати прогресу". Трамп, як зазначив держсекретар, розповів про результати цих переговорів кільком лідерам Європи.

"Ми також будемо проводити переговори з нашими європейськими союзниками та українцями протягом наступних кількох днів, щоб побачити, якого прогресу ми можемо досягти з цього боку. І тоді, сподіваємося, якщо все й надалі розвиватиметься, дуже скоро з'явиться можливість для президента зустрітися і з Путіним, і з Зеленським у якийсь момент, сподіваюся, у недалекому майбутньому", - сказав він.

Водночас Рубіо не виключив телефонну розмову між Трампом та Путіним впродовж найближчих кількох днів. Але наразі, за його словами, жодних телефонних розмов не заплановано.

Як додав держсекретар, "багато що має статися", перш ніж зустріч лідерів зможе відбутися. Проте, на його думку, потрібно, щоб саме Трамп "прийшов і уклав угоду про припинення війни".

"Тому ми ще повинні наблизитися достатньо до цієї точки, щоб така зустріч була продуктивною і вартою того, щоб її проводити. Сьогодні був хороший день, але попереду у нас багато роботи. Ще є багато перешкод, які потрібно подолати, і ми сподіваємося зробити це протягом наступних кількох днів і годин. Можливо, тижнів", - заявив Рубіо.