Кремль розглядає перемир'я з Україною в повітрі як поступку Трампу, - Bloomberg

Російська влада розглядає можливість перемир'я з Україною в повітрі. На такий крок Москва може піти, щоб уникнути вторинних тарифів і санкцій від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як розповіли виданню неназвані джерела, візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в Росію цього тижня - це остання можливість для Москви досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі.

Один зі співрозмовників Bloomberg уточнив, що як компроміс може бути запропоновано паузу в повітряних ударах із застосуванням дронів і ракет. За його словами, це можливо за умови, якщо Україна також погодиться на такий крок.

При цьому російський диктатор Володимир Путін продовжує відкидати ідею загального припинення вогню і не хоче змінювати ультимативні умови для завершення війни.

"Трампу потрібно якесь "підношення", поступка від Росії. Повітряне перемир'я могло б стати таким підношенням", - розповів Bloomberg московський політичний консультант, близький до Кремля, Сергій Марков.