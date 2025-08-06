Трамп вдарив по Індії 25% митами через її торгівлю з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ американського лідера.

В указі йдеться, що на підставі отриманої від високопоставлених чиновників інформації Трамп дійшов висновку, що "політика уряду Російської Федерації продовжує становити виняткову загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США".

"Для вирішення цієї загрози я постановляю запровадити додаткове адвалорне мито на імпорт товарів з Індії, яка прямо або побічно закуповує нафту в Росії", - уточнюється в указі.

Варто зауважити, що адвалорне мито - це мито, розмір якого розраховується як відсоток від вартості товару, а не у фіксованій сумі за одиницю. Зокрема, якщо товар коштує 1000 доларів, а адвалорне мито становить 25%, то при ввезенні товару потрібно буде сплатити 250 доларів мита.

Тарифи набудуть чинності не пізніше як за 21 день після підписання указу.

В указі зазначено, що президент залишає за собою право його змінити, якщо "іноземна держава вживе заходів у відповідь, або якщо Росія і країни, на які поширюється указ, розпочнуть співробітництво з питань нацбезпеки і зовнішньої політики".