У Зеленського відреагували на злитий у ЗМІ "план Віткоффа" для Путіна

Чутки про план щодо заморожування війни, який спецпредставник президента США Стів Віткофф нібито запропонував голові Кремля Володимиру Путіну, є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента України Дмитра Литвина в соцмережі X .

"Сумнівно, щоб Віткофф або Ушаков (помічник російського диктатора Юрій Ушаков - ред.) встигли поговорити з цим порталом (йдеться про Onet - ред.). Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі", - підкреслив Литвин.

"План Віткоффа"

Нагадаємо, раніше польський портал Onet написав, що Віткофф під час зустрічі з Путіним нібито зробив "вигідну пропозицію" щодо припинення вогню з Україною.

Зокрема, такий "план" передбачає заморозку війни, скасування більшості санкцій проти Росії, фактичне визнання "територіальних досягнень" РФ.

Також там відсутні гарантії щодо нерозширення НАТО та припинення військової допомоги Україні.

Сам Віткофф або інші американські чиновники поки що не реагували на таке вкидання.

До слова, президент США Дональд Трамп після зустрічі Віткоффа з Путіним заявив про значний прогрес. Про що саме йдеться - невідомо.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський припустив, що тепер Росія більше налаштована на припинення вогню.