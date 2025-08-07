ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Зеленського відреагували на злитий у ЗМІ "план Віткоффа" для Путіна

Четвер 07 серпня 2025 18:27
UA EN RU
У Зеленського відреагували на злитий у ЗМІ "план Віткоффа" для Путіна Фото: російський диктатор Володимир Путін та спецпредставник президента США Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Чутки про план щодо заморожування війни, який спецпредставник президента США Стів Віткофф нібито запропонував голові Кремля Володимиру Путіну, є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента України Дмитра Литвина в соцмережі X.

"Сумнівно, щоб Віткофф або Ушаков (помічник російського диктатора Юрій Ушаков - ред.) встигли поговорити з цим порталом (йдеться про Onet - ред.). Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі", - підкреслив Литвин.

"План Віткоффа"

Нагадаємо, раніше польський портал Onet написав, що Віткофф під час зустрічі з Путіним нібито зробив "вигідну пропозицію" щодо припинення вогню з Україною.

Зокрема, такий "план" передбачає заморозку війни, скасування більшості санкцій проти Росії, фактичне визнання "територіальних досягнень" РФ.

Також там відсутні гарантії щодо нерозширення НАТО та припинення військової допомоги Україні.

Сам Віткофф або інші американські чиновники поки що не реагували на таке вкидання.

До слова, президент США Дональд Трамп після зустрічі Віткоффа з Путіним заявив про значний прогрес. Про що саме йдеться - невідомо.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський припустив, що тепер Росія більше налаштована на припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Офіс президента Стів Віткофф Війна в Україні
Новини
Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки