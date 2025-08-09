Перед самітом Трампа і Путіна Україна та її союзники зберуться у Британії, - Axios

Високопосадовці зі США, України та Європи готуються до зустрічі у Великій Британії, щоб узгодити позиції перед самітом Трампа та Путіна щодо миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Високопосадовці зі США, України та кількох європейських країн планують зустрітися цими вихідними у Великій Британії. Метою є узгодження спільної позиції перед запланованою зустріччю президентів Трампа і Путіна, повідомили Axios одразу три джерела, обізнані з планами.

Ідея зустрічі виникла після кількох телефонних переговорів між посадовцями США, України та Європи.

Україна та її союзники у НАТО стурбовані, що Трамп може прийняти пропозиції Путіна щодо припинення війни без урахування їхніх інтересів.

Наразі відомо, що Путін погодився припинити війну, якщо Україна відмовиться від контролю над Луганською та Донецькою областями, а також Кримом. Частина учасників переговорів також почула, що Путін міг би відмовитися від претензій на Херсонську і Запорізьку області.

Водночас українські чиновники зазначають, що не мають повної інформації про російську пропозицію і позицію США.

До речі, навіть якщо Зеленський погодиться на якісь територіальні поступки, то йому доведеться провести референдум, адже за Конституцією України території не можна віддавати без волевиявлення народу.