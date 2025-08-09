Путін готовий до повного перемир’я в обмін на вихід України з Донецької області, - WSJ

Російський диктатор Володимир Путін заявив спецпредставнику президента США Стіву Віткоффу, що він погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї східної Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За словами джерел видання, Путін представив адміністрації президента США Трампа радикальну пропозицію про припинення вогню в Україні. Зокрема, вимагаючи від Києва значних територіальних поступок і просування глобального визнання своїх прав в обмін на припинення бойових дій.

Видання пише, що мова про Донецьку область. У такому випадку Росія контролюватиме Донецьку та Луганську області, а також півострів Крим, який вона захопила у 2014 році та хоче, щоб його визнали суверенною російською територією.

Сам же Віткофф, під час розмови з європейськими посадовцями, розповів, що російська пропозиція включала два етапи.

На першому етапі Україна мала б вийти з Донецької області, а лінії фронту були б заморожені. За цим мав би піти другий етап, на якому Путін і Трамп погодили б остаточний мирний план, який пізніше мав би бути узгоджений із президентом України Володимиром Зеленським.

Український посадовець, який брав участь у розмові з Трампом у середу, сказав, що Київ не заперечує жодних пропозицій у принципі, але припинення вогню було б передумовою для будь-яких подальших кроків

У межах цієї пропозиції російський президент, за словами джерел, пообіцяв, що його уряд ухвалить закон, яким зобов’яжеться не нападати на Україну чи Європу.

Мирна угода

6 серпня стало відомо, що Віткофф відвідав Москву. Там він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення можливості завершити війну РФ проти України.

Потім президент США Дональд Трамп розповів президенту України Володимиру Зеленському про цю зустріч, український лідер припустив, що зараз Росія більше налаштована на перемир'я.

А вже сьогодні Bloomberg, із посиланням на джерела, написало, що американські та російські чиновники готують угоду щодо заморожування війни.