ua en ru
Сб, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін готовий до повного перемир’я в обмін на вихід України з Донецької області, - WSJ

Субота 09 серпня 2025 00:32
UA EN RU
Путін готовий до повного перемир’я в обмін на вихід України з Донецької області, - WSJ Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін заявив спецпредставнику президента США Стіву Віткоффу, що він погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї східної Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За словами джерел видання, Путін представив адміністрації президента США Трампа радикальну пропозицію про припинення вогню в Україні. Зокрема, вимагаючи від Києва значних територіальних поступок і просування глобального визнання своїх прав в обмін на припинення бойових дій.

Видання пише, що мова про Донецьку область. У такому випадку Росія контролюватиме Донецьку та Луганську області, а також півострів Крим, який вона захопила у 2014 році та хоче, щоб його визнали суверенною російською територією.

Сам же Віткофф, під час розмови з європейськими посадовцями, розповів, що російська пропозиція включала два етапи.

На першому етапі Україна мала б вийти з Донецької області, а лінії фронту були б заморожені. За цим мав би піти другий етап, на якому Путін і Трамп погодили б остаточний мирний план, який пізніше мав би бути узгоджений із президентом України Володимиром Зеленським.

Український посадовець, який брав участь у розмові з Трампом у середу, сказав, що Київ не заперечує жодних пропозицій у принципі, але припинення вогню було б передумовою для будь-яких подальших кроків

У межах цієї пропозиції російський президент, за словами джерел, пообіцяв, що його уряд ухвалить закон, яким зобов’яжеться не нападати на Україну чи Європу.

Мирна угода

6 серпня стало відомо, що Віткофф відвідав Москву. Там він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення можливості завершити війну РФ проти України.

Потім президент США Дональд Трамп розповів президенту України Володимиру Зеленському про цю зустріч, український лідер припустив, що зараз Росія більше налаштована на перемир'я.

А вже сьогодні Bloomberg, із посиланням на джерела, написало, що американські та російські чиновники готують угоду щодо заморожування війни.

При цьому сам Трамп сьогодні заявив, що можливий мирний план передбачає повернення Україні частини територій та взаємний обмін земель із Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Перемир'я Росії та України Війна в Україні
Новини
Трамп підтвердив плани на "обмін територіями" з РФ: дещо повернемо Україні
Трамп підтвердив плани на "обмін територіями" з РФ: дещо повернемо Україні
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України