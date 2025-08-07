Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Українська сторона виступає за так зване перемир'я у небі з росіянами, проте від Москви досі немає відповіді. А участь Європи у переговорному процесі в принципі усе ще обговорюється.
Про це РБК-Україна повідомили поінформовані джерела.
Чи долучиться Європа до мирних переговорів
За словами співрозмовника, залучення європейської сторони підтримують Україна і Європа, а Трамп відкритий до обговорення ідеї.
"Нам треба, щоб європейці були в процесі рішень, бо війна - в Європі і рішення - про Європу. І вчора на дзвінку Трамп був відкритий до обговорень", - сказав він.
Щодо можливої дати такої зустрічі джерело відзначило, що все ще в процесі обговорень.
Що з ініціативою про "перемир'я у небі"
Росія так і не дала жодної зрозумілої відповіді на пропозиції України щодо припинення вогню. А Україна такий підхід повністю підтримує - зокрема і щодо "перемир'я в повітрі.
"Росіяни на це не йдуть", - повідомило джерело.
За його словами, питання в тому, які наслідки для РФ будуть у випадку, якщо країна-агресор не піде на припинення вогню до 8 серпня, як того вимагали США.
"Ми ж підтримуємо припинення вогню, чи то в повітрі, чи загалом", - додав співрозмовник.
Завершення війни можливе лише після зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна
За словами джерела, реальне завершення війни та сталий мир можливі лише після зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії.
"Ми всі знаємо, хто ухвалює рішення в Росії. Ми знаємо, що на нього може впливати тільки Америка. І, звичайно, має бути український лідер, бо це війна проти України", - сказав співрозмовник.
Він також припустив, що останні дипломатичні події можуть бути черговим маневром з боку Путіна, задля того, щоб обійти дедлайн 8 серпня, який США відвели росіянам на припинення вогню.
Нагадаємо, раніше Bloomberg написав, що Путін розглядає перемир'я з Україною в повітрі як поступку Трампу. Мова про паузу в повітряних ударах із застосуванням дронів і ракет.
Щодо участі Європи в перемовинах, то західні ЗМІ напередодні повідомили, що наразі обговорюється зустріч лідерів у форматі Трамп, Зеленський та Путін. Сьогодні представниця Європейської комісії Аріанна Подеста сказала, що поки зарано казати, чи братиме участь Європа.
Зазначимо, сьогодні польське видання Onet оприлюднило нібито план, який вчора передав Путіну спецпосланець США Стів Віткофф. Згідно з ним, пропонується не мир, а перемир'я, а окуповані росіянами окуповані території України залишаться під їхнім контролем на тривалий термін.
Проте радник президента України Дмитро Литвин вже спростував наявність такого плану. За його словами, Віткофф нічого такого не говорив.