Терміни постачання Україні Patriot та масштабна кібератака ГУР в Татарстані: новини за 3 травня
Німеччина зможе передати Україні зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot не раніше кінця червня. А кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) вчора, 3 травня, провели масштабну атаку на інтернет-провайдери та оператори зв'язку в Татарстані.
РБК-Україна зібрало головні новини за 3 травня.
Війна Росії проти України: останні новини
- Українські військові нещодавно покращили свої тактичні позиції у районі Серебрянського лісництва.
- Російське угруповання військ, зосереджене на півночі України, має ресурси для активності на цій ділянці фронту.
- У росіян справді є план можливого захоплення Харкова та Сум, але українські війська не знають, наскільки він серйозний.
- Росія цього року поставила собі за мету повністю захопити Донбас. У разі успіху окупанти мають намір захопити й Запорізьку область.
- Чисельність російських військ на території України значно збільшилася з 2022 року. На тимчасово окупованих територіях перебуває від 510 до 513 тисяч російських військовослужбовців.
- Росія втратила на війні проти України близько 500 тисяч солдатів.
- Російські військові постійно намагаються відновити своє положення на півдні України.
- В ГУР заявили про загрозу "падіння" Часового Яру.
- Російські військові протягом квітня застосували по українських бійцях 444 боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.
- Російські терористи протягом останніх 2-3 тижнів змінили тактику застосування безпілотників.
NYT розповіло, коли Німеччина передасть Україні Patriot
Я повідомила газета The New York Times Німеччина зможе передати Україні зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot не раніше кінця червня. Поставка може збігтись з передачею винищувачів F-16.
До того ж вже з понеділка (6 травня) близько 70 українських військових розпочнуть шеститижневі навчання на Patriot на авіабазі у східній Німеччині.
"Після завершення навчань німецьким військам зазвичай потрібно близько двох днів, щоб перевезти величезні пускові установки, радар та інші частини до логістичного центру в Польщі й передати їх українським офіційним особам, які мають перевезти їх через кордон", - пише NYT.
Зазначається, що обіцяний ЗРК може прибути до України не раніше кінця червня. Водночас поставка Patriot може збігтись з постачанням F-16.
ГУР провело масштабну кібератаку в Татарстані
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України вчора, 3 травня, провели масштабну атаку на інтернет-провайдери та оператори зв'язку в Татарстані.
Головною ціллю атаки українських розвідників стали мережі зв’язку в економічній зоні "Алабуга". В ній розташовані понад 30 виробництв, втому числі й ті, що стосуються російського оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Як розповіли РБК-Україна власні джерела, ця кібератака дозволила заблокувати роботу інтернет-мережі в Татарстані та Казані, а також роботу мобільного оператора МТС та менш масштабних операторів зв’язку ПАО "Таттелеком" та "Уфанет".
До того ж ця операція призвела до відсутності інтернету та проблем з роботою низки застосунків. Крім того, "лягли" і додатки, що відповідають за роботу домофонів.
Україна перед новим етапом війни з Росією, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стоїть перед новим етапом війни з Росією. Ворог планує розширити наступальні дії.
"Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії", - сказав президент.
Як відзначив Зеленський, сьогодні усі українці, а також союзники України повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани Росії.
В Україні заборонили банкам та ломбардам приймати у заставу товари військового призначення
Національний банк України запровадив обмеження для банків та ломбардів.
Як уточнили в Нацбанку, тепер банкам та ломбардам заборонено приймати у заставу товари, які можуть застосовувати на полі бою та які внесені до Єдиного списку товарів подвійного призначення.
Зокрема, йдеться про безпілотники, тепловізори та прилади нічного бачення.
У НБУ розповіли, що такі заходи ввели у рамках виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет".
З якими хворобами можуть мобілізувати
Міністерство оборони України оприлюднило список захворювань з якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.
Відповідно до захворювання, кожного військовозобов'язаного можуть визнати:
- не придатним до служби;
- повністю придатним;
- придатним для служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони.
Список захворювань - за посиланням.
Італія у червні оголосить про новий пакет допомоги для України, до якого увійде SAMP/T
Італія має намір оголосити про новий пакет військової допомоги Україні перед самітом "Великої сімки" (G7), який відбудеться 13 червня.
За словами джерел видання La Repubblica у виконавчій владі, дев'ятий пакет допомоги від Італії міститиме SAMP/T, ефективну систему ППО, таку необхідну Україні для захисту столиці та основних міських центрів.
Оснащені гарматою та протитанковою ракетою: Україна отримає від США ударні дрони
Україна отримає від Сполучених Штатів Америки передові ударні дрони з вогнепальною зброєю на борту виробництва Feloni Aero.
Як повідомили представники Feloni Aero, наразі вони зайняти розробкою двох варіантів безпілотників, які призначені для зміцнення обороноздатності України:
- Felon 1.0, який озброєний 5,56 мм гарматою;
- FelonX, оснащений протитанковою ракетою Spike.
Варто зауважити, що виробництво цих дронів стало можливим після того, як в США схвалили багатомільярдну допомогу Україні.
"Озброєні дрони Feloni Aero пропонують революційне рішення, забезпечуючи неперевершену точність, маневровість і ефективність у бойових сценаріях", - йдеться в публікації Defence Industry Europe.
Безпілотники оснащені сучасними системами озброєння і передовим можливостям спостереження безпілотники. Це дозволить українським силам ефективно вирішувати складні безпекові завдання.
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