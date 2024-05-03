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Не тільки Донбас. Росія цього року хоче захопити Запорізьку область, - Павлюк

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 10:20
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Не тільки Донбас. Росія цього року хоче захопити Запорізьку область, - Павлюк Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія цього року поставила собі за мету повністю захопити Донбас. У разі успіху окупанти мають намір захопити і Запорізьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в інтерв'ю The Times.

За словами Павлюка, головною метою росіян залишається знищення українців як нації. Українські війська не давали окупантам такої можливості з 2022 року.

На думку Олександра Павлюка, російські окупаційні війська хочуть повністю взяти під контроль не тільки східні регіони України, але й Запорізьку область.

"... ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року, - це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області", - сказав генерал.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що частина Запорізької області була окупована росіянами у 2022 році. Українські військові провели наступ влітку 2023 року, але ЗСУ не вдалося звільнити Запорізьку область.

Наразі у Запорізькій області точаться бої, найважча ситуація поблизу населеного пункту Вербове.

Також зараз важка ситуація на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Росіяни зосередилися на місті Часів Яр, бої вже йдуть на кордоні міста.

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