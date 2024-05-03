В ГУР заявили про загрозу "падіння" Часового Яру. Що буде означати для ЗСУ втрата міста

Російські війська активно продовжують наступ на Часів Яр Донецької області, сподіваючись захопити його до 9 травня. В ГУР не виключають, що втрата міста є питанням часу, втім українські бійці намагаються зробити все можливе, аби зірвати плани ворога.

Про загрозу для Часового Яру та ситуацію навколо міста - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Зміст

Що кажуть в ГУР та ЗСУ про загрозу для міста

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist розповів, що відкриває для РФ захоплення Часового Яру. Журналісти процитували генерал-майора так: "ймовірно, це лише питання часу, коли це місто впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому".

Видання пише, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для України предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні не окуповані великі міста Донецької області.

"Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів", - додає представник ГУР.

Паралельно цій заяві в ЗМІ також з'явилося й інтерв'ю командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка, який розповів Times зокрема про загрози для Часового Яру. За його словами, росіяни хочуть захопити місто до Дня перемоги 9 травня.

Як зазначає видання, Павлюк упевнений, що цього не повинно статися, але визнає, що зимова затримка з виділенням американської допомоги Україні тяжко позначилася на ситуації.

"Ми намагаємося зробити все можливе, щоб зупинити російський план захоплення Часів Яру до 9 травня. Але росіяни мають тут перевагу в артилерії та повну перевагу в повітрі у співвідношенні 10 до 1. Ми сподіваємося, що американська зброя нам допоможе. Якби пакет прийшов вчасно, ми б не втратили території, які втратили за останні кілька місяців", - пояснює Павлюк.

ОСУВ "Хортиця" про бої та мету росіян

Ще вчора місцева влада повідомляла, що бойові дії фактично дійшли до Часового Яру і йдуть на межі міста. Втім, як заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, в самому місті ворожої армії немає, а Сили оборони України контролюють обстановку.

"Ситуація на Часовоярському напрямку наступна: ворог не полишає спроб, тисне на цьому напрямку, виконуючи якісь певні дедлайни", - розповів Волошин.

За його словами, окупанти намагаються обійти місто по флангах - через населені пункти Богданівка та Іванівське. Тому вони активно штурмують у селища, щоб взяти в лещата Часів Яр.

"Йому цього не вдається. "М’ясні штурми" тривають", - сказав Волошин та додав, що на цьому напрямку ворог завершує перегрупування, заводить додаткові штурмові групи.

Що стосується мети ворога, то, як заявляють в ОСУВ "Хортиця", росіяни намагаються здобути висоти, на яких стоїть Часів Яр та його околиці, щоб вести подальшу боротьбу за території та обстрілювати звідти Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ.

Фото: росіяни ведуть "м’ясні штурми" біля Часового Яру (deepstatemap.live)

Що означатиме тимчасова втрата міста

Військовий експерт Петро Черник в коментарі РБК-Україна зазначив, йдеться не про загрозу "падіння" міста, а про можливий тактичний відхід, що принципово важливо відрізняти.

"Ситуація гаряча та важка. Тому що напередодні інавгурації й "побєдобесія" Путіну потрібні хоч якісь результати. Чи на цю хвилину в них є сили і засоби, щоб виконати завдання до 7 травня? На мій погляд, немає. Чи будуть вони за будь-яку ціну, як це було з Авдіївкою, намагатися це питання вирішити? Будуть. Чи противник буде нарощувати чисельний потенціал? Буде. Оскільки 14 нових дивізій механізованих оголошено до створення, 16 нових бригад оголошено до створення, 2 загальновійськові армії оголошено до створення", - розповів він виданню.

На думку експерта, росіяни до осені намагатимуться наростити до 300 000 особового складу, оскільки їм треба підіймати мобілізаційні показники на місяць до 60 тисяч. Втім, поки цього не спостерігається. РФ працює у режимі заміщення, втрачаючи до 30 тисяч на місяць. І так з початку війни.

"Поки що не видно, що ці процеси наростають", - зауважив співрозмовник.

За його словами, у разі тактичного відходу Сил оборони України з Часового Яру, катастрофи не буде. Адже "як тільки з'явиться велика кількість якісної, добротної зброї, ми обов'язково відіб'ємо своє".

"Для ворога все зрозуміло. (Мета - ред.) - вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Чи вдасться їм - не знає ніхто. Але вони будуть намагатися це зробити. Для нас все залежить від того скільки нам дадуть якісної зброї і на скільки швидко", - додав Черник.