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З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список

П'ятниця 03 травня 2024 13:28
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З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список Фото: Міноборони опублікувало список хвороб з якими визнають придатними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України оприлюднило список захворювань з якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міноборони України.

Відповідно до захворювання, кожного військовозобов'язаного можуть визнати:

  • не придатним до служби;
  • повністю придатним;
  • придатним для служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони.

Як приклад, до хвороб з якими військовозобов'язаних визнають придатними відносяться:

  • залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;
  • хронічні вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;
  • хвороби, що зумовленні ВІЛ та безсимптомне носійство ВІЛ;
  • новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;
  • повільно прогресуючі та не прогресуючі хвороби крові;
  • хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;
  • невротичні легкі психічні розлади з виходом в одужання;
  • запальні хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
  • хвороби зовнішнього вуха, середньо-тяжка двобічна приглухуватість;
  • гіпертонічна хвороба I стадії
  • хвороби з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання;
  • хвороби печінки з незначними порушеннями функцій;
  • виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;
  • артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій та інші.

Зокрема до служби в тилу визнаватимуться придатними з:

  • клінічно вилікуваним туберкульозом;
  • хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;
  • хворобами, що зумовлені ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;
  • зі станом після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри.
  • доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій;
  • хворобами крові, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями та інші.

Мобілізація в Україні

Новий закон про мобілізацію в Україні було підписано президентом Володимиром Зеленський вже 16 квітня. Документ оприлюднили на наступний день, 17 квітня й набирає чинност вже 18 травня.

Детальніше про мобілізацію та про те, що зміниться з травня - читайте у нашому матеріалі.

Також РБК-Україна розповідало, кому, відповідно до нового закону, не треба йти до ТЦК.

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