З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
Міністерство оборони України оприлюднило список захворювань з якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міноборони України.
Відповідно до захворювання, кожного військовозобов'язаного можуть визнати:
- не придатним до служби;
- повністю придатним;
- придатним для служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони.
Як приклад, до хвороб з якими військовозобов'язаних визнають придатними відносяться:
- залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;
- хронічні вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;
- хвороби, що зумовленні ВІЛ та безсимптомне носійство ВІЛ;
- новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;
- повільно прогресуючі та не прогресуючі хвороби крові;
- хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;
- невротичні легкі психічні розлади з виходом в одужання;
- запальні хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
- хвороби зовнішнього вуха, середньо-тяжка двобічна приглухуватість;
- гіпертонічна хвороба I стадії
- хвороби з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання;
- хвороби печінки з незначними порушеннями функцій;
- виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;
- артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій та інші.
Зокрема до служби в тилу визнаватимуться придатними з:
- клінічно вилікуваним туберкульозом;
- хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;
- хворобами, що зумовлені ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;
- зі станом після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри.
- доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій;
- хворобами крові, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями та інші.
Мобілізація в Україні
Новий закон про мобілізацію в Україні було підписано президентом Володимиром Зеленський вже 16 квітня. Документ оприлюднили на наступний день, 17 квітня й набирає чинност вже 18 травня.
Детальніше про мобілізацію та про те, що зміниться з травня - читайте у нашому матеріалі.
Також РБК-Україна розповідало, кому, відповідно до нового закону, не треба йти до ТЦК.
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