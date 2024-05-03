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Павлюк підтвердив, що у росіян є план захоплення Харкова і Сум

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 09:54
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Павлюк підтвердив, що у росіян є план захоплення Харкова і Сум Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У росіян справді є план можливого захоплення двох міст - Харкова і Сум. Але українські війська не знають, наскільки ці плани серйозні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в інтерв'ю The Times.

"Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні", - сказав він.

Павлюк заявив, що головною метою Росії залишається знищення України як нації. За його словами, росіяни планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку.

"Але оскільки ми не давали їм такої можливості з 2022 року, ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року, - це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області", - заявив командувач Сухопутних військ.

Що цьому передувало

Нагадаємо, останніми тижнями у мережі з'являлася інформація, що нібито російські окупанти готують новий наступ на Харків та Суми. В Україні наголошували, що навіть якщо росіяни мають такі плани, то навряд чи вони зможуть це здійснити.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія готує може готувати наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня.

За його словами, армія РФ не має сил, щоб захопити два великих міста на сході України.

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