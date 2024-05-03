Італія у червні оголосить про новий пакет допомоги для України, до якого увійде SAMP/T, - ЗМІ
Італія має намір оголосити про новий пакет військової допомоги Україні перед самітом "Великої сімки" (G7), який відбудеться 13 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
За словами джерел видання у виконавчій владі, дев'ятий пакет допомоги від Італії міститиме SAMP/T, ефективну систему ППО, таку необхідну Україні для захисту столиці та основних міських центрів.
Єдина доступна Риму система - та, що вже давно перебуває на озброєнні Словаччини: саме її обрано для постачання.
Дві установки захищатимуть Італію, зокрема й у зв'язку із самітом "Великої сімки" в Борго Егнація. Одна - перебуває в резерві, знову ж таки для захисту країни. Четверта установка перебуває в Кувейті і залишиться там на деякий час.
SAMP/T
Також відомий як Мамба, це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності наземного базування, розроблений франко-італійським консорціумом Eurosam.
Установка призначена для захисту полів битв і важливих тактичних об'єктів (таких, як аеропорти і морські порти) від сучасних і перспективних повітряних загроз, включно з крилатими ракетами, пілотованими і безпілотними літальними апаратами, а також балістичними ракетами малої дальності (до 600 км).
Допомога Україні від Італії
Італія надає Україні значну підтримку з початку вторгнення Росії 2022 року. Так, Рим надав Києву різне озброєння, включно із зенітними ракетами, протитанковими ракетами, кулеметами, мінометами і бронетехнікою.
У січні цього року парламент Італії схвалив продовження на 2024 рік надання військової допомоги Україні.
Наприкінці лютого 2024 року Італія та Україна підписали угоду про безпекову співпрацю, яка передбачає "економічну, дипломатичну та військову допомогу".
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