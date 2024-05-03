Україна перед новим етапом війни з Росією, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час звернення до прикордонників з нагоди дня Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії", - заявив президент.

Як відзначив Зеленський, сьогодні усі українці, а також союзники України повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани Росії. Важливо довести, що ворог за жодних обставин та як би підло не діяв - не буде здатний досягти своїх цілей.

Наступ Росії

Нещодавно президент заявляв, що Росія планує окупувати Часів Яр Донецької області до 9 травня. Водночас якщо наші воїни зможуть вистояти - це дозволить розбити плани ворога щодо наступу у червні.

В інтерв'ю The Economist, представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповідав, що першочерговими цілями для ворога є повна окупація Донецької, а також Луганської областей. Зокрема він також підтвердив інформацію щодо наказу ворогу "взяти щось" до святкування так званого "дня перемоги", або ж візиту диктатора Володимира Путіна до Пекіна.

Скібіцький припускав й те, що ворог може готуватись до наступу в районі Харківської й Сумської областей на північному сході, але час залежатиме від міцності Сил оборони на Донбасі. Водночас основний наступ росіян може розпочати "наприкінці травня або на початку червня".