Україна перед новим етапом війни з Росією, - Зеленський
Україна стоїть перед новим етапом війни з Російською Федерацією. Ворог планує розширити наступальні дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час звернення до прикордонників з нагоди дня Державної прикордонної служби України.
"Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії", - заявив президент.
Як відзначив Зеленський, сьогодні усі українці, а також союзники України повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани Росії. Важливо довести, що ворог за жодних обставин та як би підло не діяв - не буде здатний досягти своїх цілей.
Наступ Росії
Нещодавно президент заявляв, що Росія планує окупувати Часів Яр Донецької області до 9 травня. Водночас якщо наші воїни зможуть вистояти - це дозволить розбити плани ворога щодо наступу у червні.
В інтерв'ю The Economist, представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповідав, що першочерговими цілями для ворога є повна окупація Донецької, а також Луганської областей. Зокрема він також підтвердив інформацію щодо наказу ворогу "взяти щось" до святкування так званого "дня перемоги", або ж візиту диктатора Володимира Путіна до Пекіна.
Скібіцький припускав й те, що ворог може готуватись до наступу в районі Харківської й Сумської областей на північному сході, але час залежатиме від міцності Сил оборони на Донбасі. Водночас основний наступ росіян може розпочати "наприкінці травня або на початку червня".
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