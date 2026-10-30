Росіяни вдарили балістикою по промисловому підприємству на Полтавщині

У ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували одне з промислових підприємств у Кременчуцькому районі Полтавської області. Інформація про наслідки уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську обласну військову адміністрацію .

Яке саме підприємство потрапило під удар, чи є руйнування і постраждалі, в ОВА поки не повідомили.

Кременчук атакують уже не вперше за останні дні. Вдень 29 жовтня Росія завдала серії ударів по цивільних об'єктах у Дніпрі, Чернігові, Кременчуці та Запоріжжі, серед загиблих були діти.

Полтавщину окупанти регулярно атакують дронами. 22 жовтня безпілотники вдарили по об'єкту залізничної інфраструктури в Полтаві, а 17 жовтня під час атаки на місто загинула людина.