ЗСУ покращили свої тактичні позиції в районі Серебрянського лісництва: карти ISW

Українські військові нещодавно покращили свої тактичні позиції у районі Серебрянського лісництва. Російські війська нещодавно просунулися на північ від Очеретино (на північний захід від Авдіївки) та на південь від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

2 травня російські війська продовжили наступи вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, а українські війська, як повідомляється, нещодавно досягли успіхів на південь від Кремінної.

Представник українського Хортицького угруповання військ підполковник Назар Волошин заявив, що українські війська нещодавно покращили свої тактичні позиції у районі Серебрянського лісництва (на південь від Кремінної).

Бойові дії тривали :

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;

на північний захід від Сватового в районі Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Берестового, Стельмахівки та Новоселівської;

на захід від Сватового в районі Копанки;

на південний захід від Сватового в районі Новоєгорівки, Греківки та Невського;

на захід від Кремінної в районі Тернів, Ямполівки та Торського;

на південь від Кремінної, недалеко від Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) 2 травня, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжили наступальні операції на схід від Часового Яру 2 травня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Українська організація з відкритим вихідним кодом Frontelligence Insight повідомила 2 травня, що російські війська тимчасово перетнули канал Сіверський-Донець-Донбас на південь від Часового Яру, де канал протікає під землею, але не встановили міцних позицій на західній стороні каналу, що узгоджується з поточною оцінкою ISW російських досягнень у цьому районі.

Бойові дії тривали :

на північний схід від Часового Яру біля Богданівки;

біля мікрорайонів Канал (найсхідніша частина Часового Яру) та Новий мікрорайон (східна частина Часового Яру);

на схід від Часового Яру біля Іванівського;

на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки та Південного.

Нещодавно російські війська підтвердили просування на захід від Авдіївки на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються, в цьому районі 2 травня.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 2 травня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та на південь від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

Представник українського Хортицького угруповання військ підполковник Назар Волошин повідомив 2 травня, що російські війська контролюють частину Очеретиного, тоді як українські сили контролюють вогнем частину населеного пункту, що залишилася.

Бойові дії також тривали :

на північний захід від Авдіївки в районі Сокола, Калинове, Прогресу та Новопокровського;

на захід від Авдіївки в районі Уманського, Нетайлового та Семенівки.

Російські війська продовжили наступальні операції на захід та південний захід від Донецька 2 травня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Бойові дії тривали :

на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Костянтинівки та Водяного.

Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 2 травня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Позиційні бої також тривали на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області біля Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного) 2 травня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали на лівому березі Херсонської області біля Кринків 2 травня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.