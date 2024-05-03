Постійні спроби відновити положення з боку РФ: Плетенчук розповів про ситуацію на фронті
Російські військові постійно намагаються відновити своє положення на півдні.
Про це заявив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Ситуація залишається сталою. Йдуть постійні спроби відновити положення з боку нашого ворога, постійно відбуваються штурми. Минулої доби це було 11 штурмів", - заявив він.
За його словами, здебільшого росіяни штурмують Запорізькій та Херсонський напрямки.
"Не дають спокою росіянам наші Кринки, сподіваються вони вибити звідти наших морпіхів, проте ці спроби марні. Зазвичай на добу там відбувається кілька штурмів, сьогодні їх вже було три. Так само вони не мали ніякого успіху, але ворог не полишає цих спроб. Така ситуація і в Роботине", - зазначив Плетенчук.
Він додав, що загарбники намагаються відновити контроль над островом Нестрига під прикриттям артилерії, дронів, але вони вимушені пересуватися малими групами.
"В них є велика перешкода - це наш Дніпро і відповідно, щоб його подолати вони вимушені використовувати човни, але в цей момент вони знаходяться на відкритій місцині і тому для них це досить складно і вони несуть втрати", - зазначив Плетенчук.
Звільнення острова Нестрига
28 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оголосив, що українським захисникам вдалося повернути під свій контроль острів Нестрига в Херсонській області. Це сталося після їхнього просування в районі селища Велетенське в Херсонській області.
Раніше на територію острова Нестрига заходили російські диверсанти та, зокрема, встановлювали міномети для обстрілу населених пунктів Херсонської області.
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