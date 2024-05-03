В Україні заборонили банкам та ломбардам приймати у заставу товари військового призначення

Фото: НБУ ввів заборону для банків та ломбардів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національний банк України запровадив обмеження для банків та ломбардів. Тепер вони не можуть приймати у заставу товари, які застосовують у військових цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Як уточнили в Нацбанку, тепер банкам та ломбардам заборонено приймати у заставу товари, які можуть застосовувати на полі бою та які внесені до Єдиного списку товарів подвійного призначення. Зокрема, йдеться про безпілотники, тепловізори та прилади нічного бачення. У НБУ розповіли, що такі заходи ввели у рамках виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет".