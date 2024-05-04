Сроки поставки Украине Patriot и масштабная кибератака ГУР в Татарстане: новости за 3 мая

Германия сможет передать Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не раньше конца июня. А киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) вчера, 3 мая, провели масштабную атаку на интернет-провайдеры и операторы связи в Татарстане.

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NYT рассказало, когда Германия передаст Украине Patriot

Я сообщила газета The New York Times Германия сможет передать Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не раньше конца июня. Поставка может совпадать с передачей истребителей F-16.

К тому же уже с понедельника (6 мая) около 70 украинских военных начнут шестинедельные учения на Patriot на авиабазе в восточной Германии.

"По окончании учений немецким войскам обычно нужно около двух дней, чтобы перевезти огромные пусковые установки, радар и другие части в логистический центр в Польше и передать их украинским официальным лицам, которые должны перевезти их через границу", - пишет NYT.

Отмечается, что обещанный ЗРК может прибыть в Украину не раньше конца июня. В то же время поставка Patriot может совпадать с поставкой F-16.

ГУР провело масштабную кибератаку в Татарстане

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины вчера, 3 мая, провели масштабную атаку на интернет-провайдеры и операторы связи в Татарстане.

Главной целью атаки украинских разведчиков стали сети связи в экономической зоне "Алабуга". В ней расположены более 30 производств, в том числе и касающиеся российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Как рассказали собственные источники, эта кибератака позволила заблокировать работу интернет-сети в Татарстане и Казани, а также работу мобильного оператора МТС и менее масштабных операторов связи ПАО "Таттелеком" и "Уфанет".

К тому же, эта операция привела к отсутствию интернета и проблемам с работой ряда приложений. Кроме того, "легли" и приложения, отвечающие за работу домофонов.

Украина перед новым этапом войны с Россией, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стоит перед новым этапом войны с Россией. Враг планирует расширить наступательные действия.

"Сегодня уже 800-й день войны. Это чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия", - сказал президент.

Как отметил Зеленский, сегодня все украинцы, а также союзники Украины должны сделать все возможное, чтобы сорвать планы России.

В Украине запретили банкам и ломбардам принимать в залог товары военного назначения

Национальный банк Украины ввел ограничения для банков и ломбардов.

Как уточнили в Нацбанке, теперь банкам и ломбардам запрещено принимать в залог товары, которые могут применяться на поле боя и внесенные в Единый список товаров двойного назначения.

В частности, речь идет о беспилотниках, тепловизорах и приборах ночного видения.

В НБУ рассказали, что такие меры ввели в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

С какими болезнями могут мобилизовать

Министерство обороны Украины обнародовало список заболеваний, с которыми военнообязанные признаются пригодными к службе.

Согласно заболеванию, каждого военнообязанного могут признать:

не пригодным к службе;

полностью пригодным;

пригодным для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.

Список заболеваний - по ссылке.

Италия в июне объявит о новом пакете помощи для Украины, в который войдет SAMP/T

Италия намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине перед саммитом "Большой семерки" (G7), который состоится 13 июня.

По словам источников издания La Repubblica в исполнительной власти, девятый пакет помощи от Италии будет содержать SAMP/T, эффективную систему ПВО, столь необходимую Украине для защиты столицы и основных городских центров.

Оснащенные пушкой и противотанковой ракетой: Украина получит от США ударные дроны

Украина получит от Соединенных Штатов Америки передовые ударные дроны с огнестрельным оружием на борту производства Feloni Aero.

Как сообщили представители Feloni Aero, в настоящее время они занять разработкой двух вариантов беспилотников, которые предназначены для укрепления обороноспособности Украины:

Felon 1.0, который вооружен 5,56 мм пушкой;

FelonX, оснащенный противотанковой ракетой Spike.

Следует заметить, что производство этих дронов стало возможным после того, как в США одобрили многомиллиардную помощь Украине.

"Вооруженные дроны Feloni Aero предлагают революционное решение, обеспечивая непревзойденную точность, маневровость и эффективность в боевых сценариях", - говорится в публикации Defence Industry Europe.

Беспилотники оснащены современными системами вооружения и передовыми возможностями наблюдения беспилотников. Это позволит украинским силам эффективно решать сложные задачи безопасности.