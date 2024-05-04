Сроки поставки Украине Patriot и масштабная кибератака ГУР в Татарстане: новости за 3 мая
Германия сможет передать Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не раньше конца июня. А киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) вчера, 3 мая, провели масштабную атаку на интернет-провайдеры и операторы связи в Татарстане.
РБК-Украина собрало главные новости за 3 мая.
Война России против Украины: последние новости
- Украинские военные недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества.
- Российская группировка войск, сосредоточенная на севере Украины, имеет ресурсы для активности на этом участке фронта.
- У россиян действительно есть план возможного захвата Харькова и Сум, но украинские войска не знают, насколько он серьезный.
- Россия в этом году поставила своей целью полностью захватить Донбасс. В случае успеха оккупанты намерены захватить и Запорожскую область.
- Численность русских войск на территории Украины значительно увеличилась с 2022 года. На временно оккупированных территориях находится от 510 до 513 тысяч российских военнослужащих.
- Россия потеряла на войне против Украины около 500 тысяч солдат.
- Российские военные постоянно пытаются восстановить свое положение на юге Украины.
- В ГУР заявили об угрозе "падения" Часового Яра.
- Российские военные в течение апреля применили по украинским бойцам 444 боеприпаса, снаряженные опасными химическими веществами.
- Российские террористы в течение последних 2-3 недель изменили тактику применения беспилотников.
NYT рассказало, когда Германия передаст Украине Patriot
Я сообщила газета The New York Times Германия сможет передать Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не раньше конца июня. Поставка может совпадать с передачей истребителей F-16.
К тому же уже с понедельника (6 мая) около 70 украинских военных начнут шестинедельные учения на Patriot на авиабазе в восточной Германии.
"По окончании учений немецким войскам обычно нужно около двух дней, чтобы перевезти огромные пусковые установки, радар и другие части в логистический центр в Польше и передать их украинским официальным лицам, которые должны перевезти их через границу", - пишет NYT.
Отмечается, что обещанный ЗРК может прибыть в Украину не раньше конца июня. В то же время поставка Patriot может совпадать с поставкой F-16.
ГУР провело масштабную кибератаку в Татарстане
Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины вчера, 3 мая, провели масштабную атаку на интернет-провайдеры и операторы связи в Татарстане.
Главной целью атаки украинских разведчиков стали сети связи в экономической зоне "Алабуга". В ней расположены более 30 производств, в том числе и касающиеся российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Как рассказали собственные источники, эта кибератака позволила заблокировать работу интернет-сети в Татарстане и Казани, а также работу мобильного оператора МТС и менее масштабных операторов связи ПАО "Таттелеком" и "Уфанет".
К тому же, эта операция привела к отсутствию интернета и проблемам с работой ряда приложений. Кроме того, "легли" и приложения, отвечающие за работу домофонов.
Украина перед новым этапом войны с Россией, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стоит перед новым этапом войны с Россией. Враг планирует расширить наступательные действия.
"Сегодня уже 800-й день войны. Это чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия", - сказал президент.
Как отметил Зеленский, сегодня все украинцы, а также союзники Украины должны сделать все возможное, чтобы сорвать планы России.
В Украине запретили банкам и ломбардам принимать в залог товары военного назначения
Национальный банк Украины ввел ограничения для банков и ломбардов.
Как уточнили в Нацбанке, теперь банкам и ломбардам запрещено принимать в залог товары, которые могут применяться на поле боя и внесенные в Единый список товаров двойного назначения.
В частности, речь идет о беспилотниках, тепловизорах и приборах ночного видения.
В НБУ рассказали, что такие меры ввели в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".
С какими болезнями могут мобилизовать
Министерство обороны Украины обнародовало список заболеваний, с которыми военнообязанные признаются пригодными к службе.
Согласно заболеванию, каждого военнообязанного могут признать:
- не пригодным к службе;
- полностью пригодным;
- пригодным для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.
Список заболеваний - по ссылке.
Италия в июне объявит о новом пакете помощи для Украины, в который войдет SAMP/T
Италия намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине перед саммитом "Большой семерки" (G7), который состоится 13 июня.
По словам источников издания La Repubblica в исполнительной власти, девятый пакет помощи от Италии будет содержать SAMP/T, эффективную систему ПВО, столь необходимую Украине для защиты столицы и основных городских центров.
Оснащенные пушкой и противотанковой ракетой: Украина получит от США ударные дроны
Украина получит от Соединенных Штатов Америки передовые ударные дроны с огнестрельным оружием на борту производства Feloni Aero.
Как сообщили представители Feloni Aero, в настоящее время они занять разработкой двух вариантов беспилотников, которые предназначены для укрепления обороноспособности Украины:
- Felon 1.0, который вооружен 5,56 мм пушкой;
- FelonX, оснащенный противотанковой ракетой Spike.
Следует заметить, что производство этих дронов стало возможным после того, как в США одобрили многомиллиардную помощь Украине.
"Вооруженные дроны Feloni Aero предлагают революционное решение, обеспечивая непревзойденную точность, маневровость и эффективность в боевых сценариях", - говорится в публикации Defence Industry Europe.
Беспилотники оснащены современными системами вооружения и передовыми возможностями наблюдения беспилотников. Это позволит украинским силам эффективно решать сложные задачи безопасности.
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