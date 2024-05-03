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Росіяни мають ресурси для активності на півночі України, - ЦПД

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 09:43
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Росіяни мають ресурси для активності на півночі України, - ЦПД Фото: у росіян є ресурс для активних дій на північному кордоні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російське угруповання військ, зосереджене на півночі України, має ресурси для активності на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Станом на зараз, угруповання військ РФ "Сєвєр" не має ресурсів для наступу на Харків. Втім, воно має ресурси для активності на північному кордоні", - розповів він.

Водночас, за його словами, росіяни мають ресурси для тактичних дій на Куп‘янському напрямку Харківської області.

Ситуація на фронті

На фронті в Україні за добу, за даними Генштабу ЗСУ, зафіксовано 134 бойові зіткнення. Зокрема, на Авдіївському напрямку українські сили оборони відбили понад третину атак.

Крім того, в Інституті вивчення війни, коментуючи успіхи українських сил на фронті, зазначили, що ЗСУ нещодавно покращили свої тактичні позиції в районі Серебрянського лісництва.

У свою чергу, російські загарбники просунулися на північ від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та на південь від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

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