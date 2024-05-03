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"Військовий провал". Росія втратила на війні проти України 500 тисяч осіб, - МЗС Франції

Париж, П'ятниця 03 травня 2024 14:10
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"Військовий провал". Росія втратила на війні проти України 500 тисяч осіб, - МЗС Франції Фото: міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія втратила на війні проти України близько 500 тисяч солдатів. Це військовий провал Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне в інтерв'ю "Новой газете".

Він наголосив, що Європа та її партнери зберігатимуть єдність, рішучість та продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Військовий провал Росії вже на обличчя. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч вбито. І все це навіщо? Якщо коротко - нізащо", - сказав міністр.

Глава МЗС також прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який допустив відправку військ в Україну. Сежурне заявив, що європейські повинні "грати відкрито" проти непередбачуваної та непослідовної Росії. Тим паче, коли мир в Європі опиняється під загрозою, то обмежень немає і не виключається жодний варіант.

"Європейські країни, від держав Балтії до Польщі та Фінляндії, повністю роблять внесок у підтримку України, у тому числі допомагаючи вести на місцях розмінування, співпрацюючи в галузі кібербезпеки, а також сприяючи виробництву зброї на території України", - додав французький міністр.

Пропозиція Макрона

Нагадаємо, раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку західних військ в Україну. При цьому це викликало дискусії у США та Європі. Багато країн виступили проти будь-якої відправки західних військових. Але країни Балтії, Канада та декілька інших держав допустили таку можливість.

Як пізніше пояснили у Франції та Україні, йдеться не про участь західних військ у війні, а про навчання чи розмінування.

Макрон також пізніше заявив, що головне мета його ідеї показати Росії, що обмежень у допомозі Україні немає.

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