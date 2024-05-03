До 500 тисяч військових. Чисельність російських військ в Україні значно збільшилася, - Павлюк

Чисельність російських військ на території України значно збільшилася з 2022 року. На тимчасово окупованих територіях перебуває від 510 000 до 513 000 російських військовослужбовців.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю The Times.

За його словами, чисельність російських окупантів може збільшитися протягом року, оскільки Росія нарощує сили для літніх наступальних операцій.

"Ми вважаємо, що росіяни хочуть мобілізувати ще 100 тисяч військовослужбовців і що вони будуть використовувати їх для посилення своїх сил, які вже перебувають в Україні, у червні та липні", - заявив він.

Павлюк заявив, що щомісяця росіяни втрачають до 30 тисяч осіб убитими і пораненими

"Ми вважаємо, що до кінця року росіяни мають намір мобілізувати ще близько 300 тисяч солдатів. Але при цьому вони щомісяця втрачають від 25 000 до 30 000 осіб убитими і пораненими", - підкреслив він.